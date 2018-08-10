行政執行署士林分署連江辦公室成立

（中央社記者蕭博文台北10日電）法務部行政執行署士林分署為服務連江縣民眾，設立連江辦公室提供視訊服務，未來民眾辦理分期付款等業務，不用到台灣辦理，連江辦公室今天在部長蔡清祥主持下正式揭牌成立。



士林分署新聞稿指出，體恤離島連江地區鄉親，免除民眾往返洽公舟車勞頓，及節省往返的金錢與時間，設立連江辦公室及遠距視訊服務站，鄉親遇到行政執行相關疑問或困難，皆可透過視訊與承辦人面對面會談。



連江辦公室設在福建連江地方檢察署，將由地檢署人員協助操作機器，士林分署人員接獲通知，即派承辦人透過視訊解決民眾疑慮，甚至辦理分期付款業務。



士林分署主任行政執行官林靜怡說，截至今年7月底為止，連江地區未結案佔分署未結案僅1%，待執行金額也僅佔0.1％，若派人常駐效益不高，但民眾仍有辦理分期或確認傳繳通知單真偽等需求。



林靜怡說，過去連江地區民眾若欲辦理分期付款，得親自到台北市辦理，未來透過視訊、傳真，即可就地在連江辦公室辦理，正是用網路取代航路，給連江「看得見」的服務。



連江辦公室今天在蔡清祥、行政執行署署長呂文忠、士林分署分署長莊俊仁、連江縣長劉增應等人見證下正式成立。



蔡清祥勉勵士林分署繼續秉持一貫的開創性思維，提供義務人更優質的服務，繼續創造執行佳績，隨後訪視連江地檢、連江分監及馬祖調查站等所屬單位。（編輯：方沛清）1070810