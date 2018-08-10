/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞昕福朋Note 9楊麗環一風堂
>rss

行政執行署士林分署連江辦公室成立

發稿時間：2018/08/10 16:22

最新更新：2018/08/10 16:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北10日電）法務部行政執行署士林分署為服務連江縣民眾，設立連江辦公室提供視訊服務，未來民眾辦理分期付款等業務，不用到台灣辦理，連江辦公室今天在部長蔡清祥主持下正式揭牌成立。

士林分署新聞稿指出，體恤離島連江地區鄉親，免除民眾往返洽公舟車勞頓，及節省往返的金錢與時間，設立連江辦公室及遠距視訊服務站，鄉親遇到行政執行相關疑問或困難，皆可透過視訊與承辦人面對面會談。

連江辦公室設在福建連江地方檢察署，將由地檢署人員協助操作機器，士林分署人員接獲通知，即派承辦人透過視訊解決民眾疑慮，甚至辦理分期付款業務。

士林分署主任行政執行官林靜怡說，截至今年7月底為止，連江地區未結案佔分署未結案僅1%，待執行金額也僅佔0.1％，若派人常駐效益不高，但民眾仍有辦理分期或確認傳繳通知單真偽等需求。

林靜怡說，過去連江地區民眾若欲辦理分期付款，得親自到台北市辦理，未來透過視訊、傳真，即可就地在連江辦公室辦理，正是用網路取代航路，給連江「看得見」的服務。

連江辦公室今天在蔡清祥、行政執行署署長呂文忠、士林分署分署長莊俊仁、連江縣長劉增應等人見證下正式成立。

蔡清祥勉勵士林分署繼續秉持一貫的開創性思維，提供義務人更優質的服務，繼續創造執行佳績，隨後訪視連江地檢、連江分監及馬祖調查站等所屬單位。（編輯：方沛清）1070810

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP