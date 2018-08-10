陸籍男子桃機闖關 移民署坦承疏失

（中央社記者邱俊欽、魯鋼駿桃園機場10日電）一名擁有美國居留權的中國大陸籍男子於7月19日翻越桃園機場旅客證照查驗台，闖關成功，移民署今天坦承，個案確實屬於人員疏失，已加強防闖玻璃隔屏等設備。



擁有美國居留權的陸籍柯姓男子，因急於來台探視女友，竟不依循正常申請管道，以不法方式，於7月19日上午搭乘班機由大陸廈門抵達桃園機場，利用轉機過境方式，趁隙未經查驗入境台灣。



內政部移民署國境事務大隊調查，柯男先從美國洛杉磯飛往中國青島，再轉機飛到廈門，接著購買廈門出發經台灣轉機飛往美國洛杉磯的機票，取得來台登機證，便註銷飛往美國的機票。



柯男7月19日抵達桃機後，以身高優勢，跨過查驗台閘門，引發紅外線警報器響鈴大作，不過由於當時有一名孩童也超過管制線，移民官未依照SOP調閱監視器，直接判定是小朋友誤觸，才讓柯男得逞。



柯男闖關成功後，到醫院探視女友，不過後來他疑似到夜店玩樂，讓女友相當不悅，氣得報警處理，柯男因此落網，才讓闖關事件曝光。



內政部移民署國境事務大隊今天發新聞稿表示，這次個案發生，確實屬於人員疏失，將深刻檢討，也將落實勤務SOP，在人員訓練部分，也會加強不定期偵測密度，提高同仁警覺。



移民署指出，後續已提出多項改善措施，包括設置證照查驗台防闖玻璃隔屏，並儘速完成設置；改善紅外線預警設備，防堵跨越闖關或攀爬等不法情事，另外也將增加保全人力，以複式強化安全維護。（編輯：方沛清）1070810