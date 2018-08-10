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北市男子當街強拉童 警方將加強巡邏

發稿時間：2018/08/10 18:06

最新更新：2018/08/10 18:06

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市民權東路6段附近日前發生男子涉嫌當街企圖拉走幼童案，台北市議員質詢時要求警方提出後續防範作為。台北市警察局局長陳嘉昌今天說，會要求轄區分局加強巡邏。

台北市警方8日晚間獲報，民權東路6段發生一名男子涉嫌帶走一名女童，所幸遭民眾出言喝止，男子才逃離現場，員警事後逮捕涉案的周姓男子，詢後依妨害自由罪嫌把犯嫌移送士林地檢署偵辦。

台北市議會今天召開定期大會進行警政衛生部門質詢，陳嘉昌及環保局、衛生局等官員列席。親民黨議員黃珊珊及國民黨議員吳世正質詢時都提及內湖發生男子涉嫌拉走幼童案，要求警方提出後續防範作為。

陳嘉昌答詢時說，執勤員警案發後立即趕赴現場，到場時發現涉案男子不在現場，經搜查後得知男子在案發地附近超商內，立即前往逮人詢後送辦，後續會要求轄區分局加強巡邏。

內湖分局長李權哲在議會受訪時表示，已要求派出所加強巡邏，並特別針對案發地點周邊設路檢點，員警也會和轄區設置的幼兒園保持聯繫，確保民眾安全。

內湖分局發布新聞稿指出，為避免周男持續在外犯案，今天下午3時許掌握行蹤，並啟動救護送醫流程，也通報衛生局社區緊急個案醫療小組到場評估，經醫師評估後，下午5時，已把周男強制送往三軍總醫院北投分院就醫。（編輯：方沛清）1070810

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