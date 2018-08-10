彰化女警執勤受傷 徐國勇探視感到不捨

內政部長徐國勇（前右）10日南下彰化探視日前執勤時發生交通事故受傷的彰化縣警察局和美分局和美派出所女警吳芳如，並表達對於員警在執行公務期間受傷感到非常不捨。（彰化縣警局提供）中央社記者蕭博陽傳真 107年8月10日

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）內政部長徐國勇今天到彰化基督教醫院，探視執勤發生交通事故受傷的彰化縣警局警員吳芳如，他對員警因維護治安而受傷，感到非常不捨，將研議加強安全，例如利用科技執法。



彰化縣警察局和美分局和美派出所警員吳芳如7日騎乘警用機車巡邏，欲攔查一輛違規闖紅燈機車，與另一輛汽車發生碰撞，造成頭部受傷、右腳開放性骨折，徐國勇傍晚到彰化基督教醫院探視吳姓警員並關懷家屬，他肯定吳姓警員執勤認真勇敢。



徐國勇說，對員警因維護治安而遭受傷害，感到非常不捨，希望吳姓員警順利完全康復；而對於員警執勤安全，將請警政署加強安全程序，有些較危險的執法過程，可用科技執法，如照相、錄影，一樣可以舉發。



彰基醫院副院長周志中說，病患傷口穩定，恢復情形不錯，後續需注意防範術後感染；媒體詢問吳芳如未來能否正常行走，周志中說，目前仍需一段時間控制傷口，未來透過復健，醫療團隊不放棄有這個機會。



周志中轉述吳芳如說法，她感謝徐國勇、警政署長陳家欽、彰化縣長魏明谷、彰化縣警察局長林順家等長官關心及同僚的加油打氣。（編輯：施燕飛）1070810