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葛西健二女兒傷重不治 法醫解剖查死因

發稿時間：2018/08/10 20:47

最新更新：2018/08/10 20:57

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zoom in 在台日籍藝人葛西健二（圖）的女兒重傷送醫不治，10日下午由法醫解剖盼進一步釐清死因；葛西健二也戴著帽子、口罩低調現身，前往位在二殯內的台北市相驗暨解剖中心，沿途不發一語。中央社記者吳家昇攝　107年8月10日在台日籍藝人葛西健二（圖）的女兒重傷送醫不治，10日下午由法醫解剖盼進一步釐清死因；葛西健二也戴著帽子、口罩低調現身，前往位在二殯內的台北市相驗暨解剖中心，沿途不發一語。中央社記者吳家昇攝　107年8月10日

（中央社記者蕭博文台北10日電）在台日籍藝人葛西健二的女兒因頭部外傷送醫急救，經搶救宣告不治；為釐清女嬰確切死因，及清查她生前是否受到虐待等情形，台北地檢署檢察官今天會同法醫解剖。

檢察官下午5時會同法醫前往台北市第二殯儀館解剖女嬰遺體，葛西健二也現身殯儀館，但一路低頭不語。

解剖至晚間8時許才結束，檢察官緊接著訊問葛西健二確認案情細節，隨後將遺體發還家屬；法醫則採集檢體帶回化驗，待解剖報告出爐後才能確認死因。

台北市警察局文山第一分局5日中午獲報，萬芳醫院醫治一名3、4個月大的女嬰傷勢時，發現她身上有新、舊傷口，疑為虐童案，緊急通報社工、台北市社會局及檢警相關單位進行調查。

院方搶救4天仍挽不回女嬰生命，於8日下午5時30分許宣告不治。女嬰父親葛西健二向警方供稱，自己先前抱女嬰時不慎跌倒，才導致她頭部撞傷，但近日抱女嬰時又不小心再撞到頭，非有虐待情事。

葛西健二9日凌晨被警方移送至台北地檢署接受複訊，檢察官訊後依涉傷害致死罪嫌，諭令他限制出境、出海。（編輯：方沛清）1070810

在台日籍藝人葛西健二的女兒日前重傷送醫不治，法醫10日在台北市相驗暨解剖中心解剖釐清死因，檢警到場了解，中心外也聚集大批媒體守候關注。中央社記者吳家昇攝　107年8月10日在台日籍藝人葛西健二的女兒日前重傷送醫不治，法醫10日在台北市相驗暨解剖中心解剖釐清死因，檢警到場了解，中心外也聚集大批媒體守候關注。中央社記者吳家昇攝　107年8月10日
在台日籍藝人葛西健二的女兒日前因頭部外傷送醫急救後不治，10日下午由法醫在台北市相驗暨解剖中心解剖遺體，檢警也派員到場，盼進一步釐清女嬰死因。中央社記者吳家昇攝　107年8月10日在台日籍藝人葛西健二的女兒日前因頭部外傷送醫急救後不治，10日下午由法醫在台北市相驗暨解剖中心解剖遺體，檢警也派員到場，盼進一步釐清女嬰死因。中央社記者吳家昇攝　107年8月10日
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