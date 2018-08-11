毒販密語交易躲查緝 警監聽多月逮3藥頭

新竹縣劉姓男子（圖）等3人在竹東地區販售毒品，為躲避查緝，通話時都用密語對談交易，經警方多月監聽、跟監，掌握3人販毒事證，陸續將3名藥頭緝捕到案。（新竹縣竹東警分局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年8月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣11日電）新竹縣劉姓、吳姓與邢姓男子，在竹東地區販售毒品，為躲避查緝，通話時都用密語對談交易，警方多月監聽、抽絲剝繭，終於理出頭緒，陸續將3名藥頭緝捕到案。



新竹縣政府警察局竹東分局今天發新聞稿表示，配合安居專案及暑假青春專案，縣警局刑警大隊偵三隊會同竹東、竹北與橫山等分局，聯手破獲劉男等3人販毒集團。



警方表示，專案小組3月時鎖定在竹東地區活動的劉姓、吳姓與邢姓三嫌，監聽過程中發現3人多使用密語交談，增加查緝難度，但員警抽絲剝繭、層層分析，彙整出密語分析表，理出頭緒。



經多個月監聽、跟監，掌握3人販毒事證，下游網絡藥腳也已明確，檢察官指示執行收網行動，刻意選在清晨時分拂曉出擊，分別在竹東、橫山地區逮捕3名藥頭、10名藥腳，搜出毒品海洛因、安非他命、電子磅秤、注射針筒、吸食器及手機等相關證物。



嫌犯供稱，因近來警方「查得很勤」，讓毒品價格不斷飆升，甚至出現「有錢還未必買得到」情況，為了躲避查緝，他們用密語、代號方式對談交易，未料仍遭警方盯上，還問員警「你們怎麼發現的」，佩服警方辦案能力。



竹東警分局表示，為了避免毒品進入社區，警方透過社區管委會等通報網路，讓藏匿在社區的製毒工廠無所遁形，也鼓勵民眾檢舉，創造無毒社區環境。（編輯：陳政偉/孫承武）1070811