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黑心劣質蛋液賣3年 負責人父子交保

發稿時間：2018/08/12 12:38

最新更新：2018/08/12 12:38

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）又見黑心蛋商混蛋販售，桃園地檢署偵辦黑心蛋案，逮捕涉嫌販售逾期蛋品、蛋液的負責人65歲蕭卓福及41歲蕭文和父子，檢方訊後分別諭令以新台幣50萬元及10萬元交保。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏、檢察官王遠志，昨天指揮地檢署、調查局桃園市調處，並會同食藥署等人員，同步搜索元山蛋品公司工廠及冷藏倉庫、被告蕭姓父子住處等10處，查扣相關帳冊、交易明細、記事本、行動電話等物。

檢方表示，蕭姓父子及元山蛋品公司員工為降低蛋液原料成本，從105年起，便將賣場回收的逾期雞蛋、養雞場取得的次等蛋、破蛋，以及變質、發霉、長蟲的雞蛋，敲打混入一般蛋液，再售予不知情的蛋糕店等通路廠商，製成相關食品供消費者食用。

檢方表示，業者為規避查緝，知道公務員在週六、日不會上班、稽查，所以都特別選在假日處理臭蛋，因此檢調衛也特別選在週六上午出擊搜索，才一舉破獲業者的違法行為。

檢察官同時傳喚被告及證人共17人，經漏夜偵訊後，認為被告蕭姓父子涉犯刑法之三人以上共犯詐欺取財、食品安全衛生管理法之販賣變質或腐敗、逾有效日期食品等罪嫌重大，分別諭知具保50萬元及10萬元。

由於元山蛋品公司販售的黑心蛋液，已長期流入市面，地檢署也將積極追查流向，儘速釐清案情，並協調衛生單位下架回收，以維護國人健康。（編輯：張銘坤）1070812

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