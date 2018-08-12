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員警打小王逼簽本票 公懲會判休職半年

發稿時間：2018/08/12 14:02

最新更新：2018/08/12 14:02

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（中央社記者王揚宇台北12日電）宜蘭縣黃姓員警懷疑妻子與許姓男子外遇，除逼許男簽本票還出手毆打，並讓不知情同事用系統查他的個資；全案經內政部移送公務員懲戒委員會，公懲會近日判黃男休職半年。

判決指出，黃男在民國105年11月下旬，以偵辦肇事逃逸案件為由，要求不知情的同事，查詢並列印許男的相片影像、個人戶籍資料查詢結果、內政部警政署刑案資訊系統個別查詢、車輛查詢清單報表等資料。

資料到手後，黃男與林姓友人開車前往許男的租屋處，發現妻子與許共處一室，便以徒手及持鋁棒毆打被害人，還要求他簽下新台幣100萬元的本票4張、400萬的借據。

許男事後報警處理，宜蘭地檢署偵辦後將黃男起訴；宜蘭地方法院審理後，今年5月依違反個人資料保護法判處黃男有期徒刑4月，恐嚇取財罪則判處9月徒刑，全案可上訴。

內政部也將全案移送公懲會。黃男辯稱，因許男與妻子有染，基於義憤才動手傷人，至於被控恐嚇取財部分，這是許自知理虧而願付的通姦賠償金，並非恐嚇得利，希望自己不要受到懲戒或從輕懲戒。

公懲會審理後認為，黃男利用職務上的機會損害他人，也嚴重損害政府信譽，他的行為涉及違法失職，因此判決黃員休職，期間6個月。（編輯：張銘坤）1070812

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