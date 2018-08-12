童仲彥酒駕自撞 徐國勇：依法辦理

內政部長徐國勇（中）12日在台北市警察局長陳嘉昌（左）的導覽下，訪視台北市警察局。中央社記者徐肇昌攝 107年8月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）無黨籍台北市議員童仲彥昨天在基隆市酒駕自撞。內政部長徐國勇今天表示，警方抓酒駕絕不會因身分不同而放水，一切依法辦理，希望大家以此為戒，謹守喝酒不開車原則。



徐國勇下午到台北市政府警察局慰勤、打氣，同時聽取警察局長陳嘉昌的工作簡報，和頒發慰問金以鼓舞警員士氣。



媒體會前聯訪詢問如何看童仲彥昨天凌晨酒後開車一事。徐國勇強調，酒駕是不好的行為，當然是依法辦理，也希望大家以此為戒，不要再有酒駕行為，並說警方抓酒駕不會因身分而有所不同，絕不可能放水。



徐國勇說，「喝酒不開車、開車不喝酒」這個原則要守住，自己已經10幾年都不喝酒了，若遇朋友喝酒也會勸對方要找代駕或坐計程車返家。



他指出，日前新北市發生一起酒駕撞死對向女騎士案件，雖然有找代駕卻未開到目的地停車場，結果「最後的遺憾就在那一小段路」。



媒體追問酒駕罰則是否要加重，徐國勇認為，目前相關法律刑度各方面都沒問題，甚至連駕照也會被吊銷，酒駕所付出的代價很龐大。（編輯：方沛清）1070812



