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台中大里槍響 警13小時逮槍手破案

發稿時間：2018/08/12 17:22

最新更新：2018/08/12 17:22

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）19歲洪姓男子昨日深夜遭槍擊，槍手犯案後騎車逃逸，警方調閱監視器以車號追人，13小時內在超商逮獲涉案的黃姓男子，並在溪底找到犯案槍枝，目前調查釐清犯案動機。

台中市大里區一處鐵工廠昨日深夜發生槍擊案，19歲洪姓男子左頸部中彈，子彈貫穿頸部，卡在右胸下肺處導致血胸，頸椎也有受傷，開刀取出子彈，現在加護病房觀察，生命徵象穩定。

台中市霧峰警分局調查指出，昨晚，洪男和2名友人在鐵工廠內聊天，黃男進到工廠時，他先和洪男談話，2名友人各自滑手機、聽音樂，突然聽到「砰」一聲槍響，2人才發現洪男遭開槍，趕忙報警。

警方獲報趕抵現場，黃男已騎機車逃逸，立刻調閱相關監視器畫面，以車號追人，今天中午12時，警方在大里一家超商內逮捕涉案的黃男，並帶他前往霧峰乾溪的河床中，找到犯案的改造手槍。

醫院表示，傷者到院時，意識不清，左頸處有1個槍傷進出口，檢查發現子彈貫穿頸部，卡在右胸下肺處導致血胸，頸椎也有受傷，緊急開刀取出子彈，現在加護病房觀察，生命徵象穩定。

警方指出，洪男、黃男之間有財務糾紛，黃男沒有前科，將持續追查槍枝來源，訊後將黃男依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送法辦。（編輯：翁翠萍）1070812

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