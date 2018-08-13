台北醫院護理之家火警 10命危15傷[更新]

位於新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房13日凌晨發生火警，新北市消防局獲報到場控制火勢，疏散31人。（翻攝畫面）中央社記者林長順傳真 107年8月13日

（更新）衛福部台北醫院火警，多人無呼吸心跳送醫，經搶救後，仍有10人無生命跡象，9人重傷，6人輕傷。



（中央社記者林長順、王鴻國新北13日電）衛福部立台北醫院7樓護理之家今天凌晨發生火警，警消疏散病人、撲滅火勢後，發現14人無生命跡象，4人重傷昏迷、5人受傷，均送往附近醫院急救。火警原因正在調查。



新北市消防局凌晨4時36分獲報，位於新莊區的衛福部立台北醫院7樓護理之家冒出火煙，陸續派出76輛各式車輛、208名消防員前往搶救，凌晨5時27分消滅火勢。



消防人員指出，台北醫院7樓護理之家共有32名病人、2名照護員、1名護理師及8名外勞，起火點在7A23病房，當時居住4名病人及1名外勞，燃燒面積約10坪。



警消在火場發現7男、7女共14人已無生命跡象，4人重傷（3男1女）、5人輕傷（1男4女），消防人員將23人及1名氣切病患分別送往市立三重醫院、亞東醫院及新泰醫院等多家醫院急救。



有民眾表示聽到爆炸聲，是否跟火警有關，消防局表示，火警發生原因火調人員正在調查中。（編輯：蔡佳敏）1070813





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位於新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房，13日凌晨發生火警。（翻攝畫面）中央社記者林長順傳真 107年8月13日