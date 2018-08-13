抓老鼠不會掛餌 男子打110求助警方

苗栗縣警察局勤務指揮中心13日表示，最近接到一名男子打110報案，稱家中有聰明的老鼠築巢，請求警方協助用帶皮的香蕉做餌掛老鼠籠。中央社記者管瑞平攝 107年8月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣警察局勤務指揮中心今天表示，最近接到1名男子打110報案，稱家中有聰明的老鼠築巢，要員警幫忙用帶皮的香蕉做餌掛老鼠籠，警方只能無奈說抱歉，抓老鼠不是緊急事件。



員警身為人民褓姆，受理民眾報案內容無奇不有，苗栗縣警察局勤務指揮中心接獲男子報案電話，指出「老鼠很討厭，牠已經跑到二樓築巢」，請求警方協助，因為有一件事情自己無法達成。



員警進一步詢問「甚麼事情」，對方竟表示，家中老鼠太聰明不吃毒藥，已經買好老鼠籠、毒藥和香蕉，想要引誘老鼠，不過「老鼠籠掛香蕉連皮連肉都要掛」，自己不會掛，希望警方派出員警到家中幫忙掛餌。



警方平常執行勤務，都是抓小偷、抓搶匪，只能幽默地回應對方，「警察也沒抓過老鼠，看到老鼠也會害怕」，無法提供這項服務。



苗栗縣警察局勤務指揮中心主任蔡東宏表示，110報案要以急迫性、危害性、必要性，還要考慮現有的警力因素為原則，家裡老鼠的問題，應該自己解決，或是請專門處理鼠害的清潔公司協助。



蔡東宏指出，以往110還接獲要員警幫忙買消夜、丈夫不履行夫妻義務、以及鄰居放屁太臭等報案電話，都讓執勤員警啼笑皆非，但若無故頻繁撥打報案專線，影響警方正常勤務，經勸阻不聽，可處新台幣1萬2000元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1070813