年底大選 賴清德：嚴防中國外力介入

行政院長賴清德（右2）13日在警政署出席「107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，離去前向與會人士揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 107年8月13日

（中央社記者王揚宇台北13日電）行政院長賴清德今天在一場選舉查察座談會指出，年底選舉為達成公平、平安的兩大目標，將嚴格執行查賄等工作，也要特別嚴防中國外力介入及假新聞的散布。



最高檢察署今天在警政署召開107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會；賴清德、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇、檢察總長江惠民等人出席。



蔡清祥致詞表示，今天大家齊聚，就是要透過討論來凝聚共識，齊心協力做好年底的選舉查察賄選工作；回顧民國103年的選舉查賄成績，總共有169件、175名候選人因為賄選或其他不法情事，遭提起當選無效之訴，其中有142人經法院判決當選無效確定，而重新辦理選舉。



對於今年底的選舉，蔡清祥說，法務部今年1月已函請最高檢要及早規劃，在4月的時候，檢察總長訂定工作綱領，提出3項工作目標，包括要積極查賄、壓制暴力及全面反賄選宣導。



蔡清祥指出，在大家努力部署及蒐集情資下，發現3種現象；第一，境外敵對勢力用各種方式介入選舉。蔡解釋，發現有些候選人或樁腳帶隊去對岸旅遊，雖然名義上是自費機票、落地招待，但事實上在落地以後，又把機票錢還給去旅遊的人，這顯然涉及到賄選，籲請各執法人員密切注意。



蔡清祥也說，幫派組織透過政黨名義，用金錢暴力介入選舉，這要積極蒐集證據，在適當機會依法偵辦；最後，就是用造謠抹黑的不實新聞來影響選舉公正，這對候選人造成很大的困擾，所有人員要積極蒐集證據、即時掌握情資，這要優先處理，若證據確鑿，也要請檢察官盡速起訴，匡正不法情事。



賴清德則說，年底選舉的競爭異常激烈，同時又合併公投案進行，期勉所有工作同仁全力以赴，讓年底選舉達到公平、平安，也要盡所有力量把外力降低，嚴防中國外力介入及假新聞的散布；另外對於合併公投選舉，希望中選會做好行政流程，做到完美無缺，避免意外情形產生。



徐國勇表示，就查察賄選部分，警政署有很好的部署，下了相當大的決心，也不容許任何幫派、暴力分子，假借政黨社團、宗教等名義，破壞選舉、國家安全及社會治安，期勉警政同仁要把年底的選舉工作，做到完美無缺。（編輯：張銘坤）1070813