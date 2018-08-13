別被河馬憨厚外表騙 專家：最凶猛可愛動物

專家表示，河馬雖為草食性動物，看似動作緩慢、溫馴，但其實脾氣暴躁、攻擊性強。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）2名台灣旅客赴肯亞旅遊不幸被河馬攻擊，造成一死一傷。新竹市立動物園園長楊家民表示，民眾千萬別被牠們的憨厚外表誤導，河馬的攻擊能力非常強，可說是最凶猛的可愛動物。
楊家民告訴中央社記者，別看河馬的體型大、噸位重，牠的移動速度很驚人，網路上有不少河馬在陸地上奔跑追人、在水中追快艇的攻擊影片，都顯示「河馬可是不好惹的」。
楊家民表示，河馬屬非洲野生哺乳動物，主要棲息地在河岸邊，因為怕熱，總是懶洋洋的泡在水中，以新竹市立動物園內的河馬為例，牠約有90%時間都待在水裡，只有覓食或入夜後才會上岸。
楊家民說，河馬雖為草食性動物，看似動作緩慢、溫馴，但其實脾氣暴躁、攻擊性極強，若認為自己的領域遭到侵犯，隨時會攻擊，除了牠的噸位重、有強大力量外，咬合能力也很驚人，跟鱷魚打起架來，毫不遜色，可說是非洲野地裡難以對付的力量。
楊家民說，民眾到動物園看到的河馬，因為長期飼養的關係，加上環境較單純，與野生河馬相比攻擊性較沒那麼強，但飼養員們還是會盡量避免與河馬共處一室，總會提醒遊客「千萬別被河馬看似憨厚的外表誤導了，牠可是最凶猛的可愛系動物。」
楊家民呼籲，若民眾到了河馬的野外棲地時，千萬不要靠近，避免干擾到牠們，因為人類的動作可能讓牠們誤以為是遭受威脅，若被河馬攻擊，絕對是任誰都難以招架，他提醒「要觀賞河馬，還是遠遠的看。」（編輯：張銘坤）1070813
延伸閱讀》台灣客遭河馬攻擊 旅遊達人：河馬年奪上百命