基隆疑擄童案烏龍一場 當事人貼文道歉

（中央社記者沈如峰基隆13日電）蘇姓男子在臉書貼文指出，女兒昨天在基隆廟口時，險遭一名婦人擄走，蘇男今天卻貼文澄清是誤會一場，抱歉造成恐慌。警方呼籲，網路貼文應謹慎，避免引起社會不必要的困擾。



蘇姓男子在「基隆人」社群臉書貼文指出，昨天下午，他帶著妻子與女兒在基隆廟口行走時，有一名身材微胖、年約40、50歲婦人突然拉他女兒的手，經他上前喝斥婦人，對方不發一語就馬上離去，不見蹤影。他呼籲大家以後帶小孩要照顧好，別讓小孩離開父母的視線範圍。



這篇貼文一出之後，引發許多網友關注，基隆警方也隨即成專案小組偵辦，並調閱路口監視器；不料，今天下午卻證實是一場烏龍。



蘇男今天下午又在社群臉書貼文指出，感謝基隆警方在第一時間偵辦，並提供監視器讓他們夫妻指認，經確認這名婦人當時並沒有以手拉扯他女兒，只對女兒說「羞羞臉」，不是擄童案。整起事件經過造成社會恐慌，特別貼文道歉及澄清。



有網友回應，蘇男真是唯恐天下不亂，意圖造成社會恐慌，心態可議，該移送法辦；但也有網友緩頰說，「可能是爸媽突然遇到時緊張吧」。



基隆警方呼籲，網路貼文應謹慎，避免引起社會各界不必要的困擾；此外，這起案件警方已迅速釐清案情，並即時澄清公布真相，安定民心。（編輯：梁君棣）1070813