屏東凌晨開始下大雨 雨中發生3起車禍

受西南風影響，屏東地區13日凌晨下起大雨，瑪家鄉涼山路段傳出機車車禍意外，消防員到達時發現機車倒地，騎士摔落牛角灣溪岸，隨即冒險摸黑展開救援。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）受到西南風影響，中央氣象局今天凌晨針對屏東發佈大雨特報，屏東縣凌晨一時許開始下大雨，並從凌晨到上午一共發生3起車禍意外，消防局呼籲民眾注意交通安全。



屏東消防局表示，凌晨一時許沿山公路瑪家鄉涼山路段接獲報案，消防人員到達現場時發現一機車倒地，騎士墜落牛角灣溪（垂直高度約10公尺處）岸，下方雜草樹枝密佈，救援困難，消防人員從溪對面展開救援。



由於溪水暴漲且蜿蜒，救難人員冒險摸黑橫渡至騎士受困地點，見騎士肢體多處撕裂傷，消防人員止血、包紮後，將騎士固定在長背板上，橫渡溪流送醫急救。



消防局呼籲，沿山公路涼山路段筆直，但部分路段蜿蜒，常造成駕駛或騎士車速過快，最近山區又溪水暴漲，希望民眾注意交通安全。



另外，台88線及萬大大橋上午各發生一起車禍，一名駕駛送醫，一名拒就醫。



中央氣象局凌晨2時許發佈，受西南風影響，台南市、高雄市和屏東縣有局部大雨或豪雨，屏東縣從凌晨一時許就下大雨，一直到上午10時許停約3小時，下午一時又開始下，氣溫則從前幾天的攝氏32度降到攝氏28度，截至下午4時，全台灣前13大雨量區都在屏東山區，泰武鄉以181毫米居全台之冠。（編輯：翁翠萍）1070813