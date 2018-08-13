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因廟務口角心生嫌隙 宮廟主委弟開槍發洩

發稿時間：2018/08/13 17:02

最新更新：2018/08/13 17:31

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zoom in 嘉義縣新港鄉一名陳姓宮廟主委與弟弟近來與村內施姓老翁發生多次口角，陳姓兄弟12日深夜酒後找施翁理論，弟弟涉嫌朝施翁住處大門開槍，施翁住家門板上彈痕清晰，所幸並無人員傷亡，警方13日訊後將兄弟兩人依法送辦。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月13日嘉義縣新港鄉一名陳姓宮廟主委與弟弟近來與村內施姓老翁發生多次口角，陳姓兄弟12日深夜酒後找施翁理論，弟弟涉嫌朝施翁住處大門開槍，施翁住家門板上彈痕清晰，所幸並無人員傷亡，警方13日訊後將兄弟兩人依法送辦。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月13日

（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣新港鄉陳姓宮廟主委與弟弟，近來與同村的施姓老翁常因廟務起口角，主委和弟弟昨天酒後涉嫌前往施翁住處開槍，幸無傷人，警方訊後將兄弟2人依殺人未遂等罪嫌移送。

警方表示，現年61歲陳姓男子目前擔任新港鄉南崙村一間宮廟主委，主委56歲的弟弟也是宮廟的幹部，近來陳姓兄弟常因廟務與同村的施姓老翁（71歲）起爭執、嗆聲，陳姓兄弟懷疑廟宇的廟公被毆打，與施翁有所相關。

警方指出，陳姓兄弟昨天晚上飲酒後，前往施翁住處理論，雙方不歡而散，後來，主委的弟弟深夜涉嫌持改造手槍朝施翁住處大門開槍發洩，陳姓主委隨後趕到也無法及時阻止弟弟開槍，所幸過程無人受傷。

陳姓兄弟酒醒後，覺得事態嚴重，今天凌晨主動向警方投案，主委弟弟並交出兩把改造手槍，他供稱開了5槍，但警方在現場僅撿到三個彈殼。

對於陳姓兄弟供詞，警方仍需進一步調查釐清，警訊後，將2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送法辦。（編輯：施燕飛）1070813

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