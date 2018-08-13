年底大選查察工作 最高檢提10大工作重點

（中央社記者王揚宇台北13日電）針對年底大選，最高檢察署今天發布新聞稿提出10大選舉查察工作重點，包括要嚴防境外勢力不法介入選舉，甚至利用地下匯兌管道，挹注不法資金等。



最高檢察署今天在警政署召開107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會；行政院長賴清德、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇、檢察總長江惠民等人出席。



最高檢發布新聞稿指出，本次九合一選舉種類多、規模大、競爭激烈，選舉查察工作愈形繁重，江惠民期勉檢警調廉政同仁，應秉持公正、嚴密、迅速的準則嚴密查察，並協力合作發揮團隊精神，達成積極查賄、壓制暴力、全面反賄宣導的工作目標。



最高檢表示，本次選舉查察工作有10大重點，包括查察賄選應不分黨派立場，只問是非與證據，各單位應堅守程序正義，審慎發動偵查作為，偵辦中強制處分及蒐證應符合比例原則，並確實嚴守偵查不公開。



此外也要請警政單位加強查緝黑槍、掃蕩黑道幫派，穩定選舉期間治安環境；更要嚴防境外勢力不法介入國內選舉，甚至利用地下匯兌管道，挹注不法資金。



新聞稿也提到，利用臉書、LINE、微信及IG等社群網站、通訊軟體，散布假新聞或集結串連非常快速，影響力不可小覷，各單位應注意網路情資蒐報，並妥適處理非理性群眾運動及陳抗事件，檢察機關應依據「檢察機關處理群眾突發事件注意要點」全力支持警方。



最高檢表示，如有關於選舉查賄、制暴等相關不實報導，或是不當批評、惡意抹黑詆毀言論，各單位應掌握問題的癥結點，發布新聞稿或召開記者會澄清事實，維護信譽；對於已查獲的賄選案件，在不違反偵查不公開的原則下，適時發布新聞，讓社會大眾了解執行查察賄選的決心。



新聞稿指出，各單位應嚴密注意賭盤簽賭及幽靈人口問題，避免不肖人士利用進而影響選舉結果；各地轄區範圍不一致，選風、民情亦有差異，賄選手法各有不同，此次選舉種類多並伴隨公投議題進行，請各單位因地制宜、鎖定熱區，積極規劃查賄，讓有限人力發揮最大效果。



新聞稿也提到，為保護廉政同仁，應隱匿蒐報人資料，以匿(化)名方式通報，節錄內容後再送分案，賄選情資不宜併卷隨案移送法院；對警方提供檢舉賄選情資，於偵辦時，如不宜由警方人員偵查者，應指揮其他系統人員或檢察事務官偵辦，以避免嗣後警政推動之困難。



此外對於競爭激烈有高度賄選可能的縣市、地區，應該加強反賄選宣導，希望以反賄選及查察賄選雙管齊下。（編輯：張銘坤）1070813