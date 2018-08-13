螺絲加工廠違反廢清法 遭法辦

國內知名螺絲加工廠台灣耐落螺絲工業公司為了節省處理費用，將作業過程中產生的廢棄甲苯，以廢油名義委託未領有廢棄物處理許可證的公司非法清除處理，經檢警環聯手查獲，依違反廢棄物清理法移送法辦。（環保署提供）中央社記者吳欣紜傳真 107年8月13日

（中央社記者吳欣紜台北13日電）國內知名螺絲加工廠台灣耐落螺絲工業公司為了節省處理費用，以廢油名目將易燃性有害事業廢棄物委託非法業者處理，經檢警環聯手查獲，依違反廢棄物清理法移送法辦。



今年4月民眾陳情，在桃園市觀音區台61線高架橋下有一批50加侖鐵桶遭棄置，環保署環境督察總隊北區環境督察大隊、桃園市環境保護局及內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊隨即組成專案小組，採樣檢測確認鐵桶內容物屬易燃性有害事業廢棄物，專案小組也依現場遺留跡證，調閱周邊監視器鎖定廢棄物來源。



5月時檢警環發動聯合查緝行動，查獲台灣耐落螺絲工業公司為了節省有害廢溶劑處理費用，將作業過程中產生的廢棄甲苯，以廢油名義委託未領有廢棄物處理許可証的公司非法清除處理。



環保署指出，不法清理業者為節省廢棄物清除處理費用，常非法棄置或掩埋廢棄物，一旦遭環保單位查獲，不僅需負責將廢棄物妥善清除處理及復原污染場址外，也會遭移送法辦，面臨最重5年刑責，並得併科最高新台幣1500萬元罰金；此案涉犯廢棄物清理法刑責部分將移送法辦，也將追究事業廢棄物產源責任，責令負起廢棄物清理責任。



環保署表示，此案所幸由附近民眾發現不法行為，並立即利用公害陳情專線通報，並在專案小組成員鍥而不舍追查下將非法業者繩之於法，呼籲民眾一旦發現有環境污染情事，應立即通報環保署或各地環保局。（編輯：張芷瑄）1070813



