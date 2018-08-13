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花蓮賞鯨船失火 人員獲救虛驚一場

發稿時間：2018/08/13 17:34

最新更新：2018/08/13 17:51

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花蓮「花東2號」賞鯨船13日下午在花蓮港外海失火，所幸船上46名人員順利逃生。由於船隻已完全燃燒，在確認無安全疑慮後拖回花蓮港待鑑識調查。（花蓮第六海巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　107年8月13日花蓮「花東2號」賞鯨船13日下午在花蓮港外海失火，所幸船上46名人員順利逃生。由於船隻已完全燃燒，在確認無安全疑慮後拖回花蓮港待鑑識調查。（花蓮第六海巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　107年8月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮「花東2號」賞鯨船今天下午在花蓮港外海失火，附近賞鯨船接獲求救訊息後立即前往搭救，所幸船上46名人員順利逃生，虛驚一場。

肇事的「花東2號」隸屬鯨世界賞鯨公司，負責人邱錫棟趕到現場受訪說，接到通報指船艙冒煙，立即通知周邊友船，因旁邊有船警戒，所以第一時間就接駁所有遊客到安全船隻，撤離時發現機艙已著火，船長、船員全撤離獲救，無人受傷。

邱錫棟說，「花東2號」船齡17年，可載客47人，引擎設備在4、5年前更新，每年均定期保養，今年4、5月才整個保養過。這艘賞鯨船中午1時10分出發，航行約10多分鐘，在距花蓮漁港2、3浬外海突然起火燃燒，到底如何發生，仍待花蓮港務消防隊調查。

「花東2號」遊客及船員均由賞鯨船「鯨世界3號」平安接駁進花蓮港，其中有一名婦人大腿拉傷、意識清醒，送門諾醫院治療。邱錫棟隨後也趕到醫院探望。

兩艘海巡艇也到場協助，同時處理火燒船；另賞鯨船「花東1號」、「吉利豐1號」漁船也在現場協助處理。由於船隻已完全燃燒，在已確認無安全疑慮後拖回花蓮港待鑑識調查。（編輯：翁翠萍）1070813

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