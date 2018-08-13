快取寶吸金案開庭 多名被告喊冤受害

（中央社記者江俊亮嘉義市13日電）快取寶公司涉嫌違法吸金新台幣188億3670萬元，主嫌孫岳澤仍在逃，嘉義地方法院今天下午召開準備程序庭，多名被告當庭喊冤，聲稱自己也是受害者。



原本在台北捷運站設有108個智慧型取貨儲物櫃點的快取寶公司，主打線上購物、到捷運站取貨等服務。去年3月中旬，快取寶公司負責人孫岳澤夫婦傳出周轉不靈而跳票，如今已失聯一年多，外傳2人已潛逃至國外。



嘉義地檢署偵辦這起金額龐大、犯罪時間歷時10年的違法吸金案，發現全案至少有500人受害，今年3月依詐欺、非法吸金等罪起訴孫岳澤夫婦，以及調查局保防處前科長張道銘等14人。



嘉義地方法院今天召開準備程序庭，除了孫岳澤、李欣潔夫婦，以及另一名王姓被告未到庭外，其餘11人都到庭，多名被告當庭哽咽表示「自己也是受害人」。



調查局保防處前科長張道銘聲稱自己是「實質的受害者」，表示孫經常接受媒體訪問，被捧得很紅，後來孫岳澤向他借錢，他基於鼓勵台灣年輕人創業的心態，與親友合資借了1650萬元給孫岳澤。



他說，去年3月孫岳澤潛逃出境前，他還匯了新台幣100萬元資金到孫岳澤帳戶，對於孫違法吸金一事他完全不知情，否則豈不成為「自殺式共犯」。



被控向下線吸金7億多元的另一名吳姓被告，在法庭上哽咽表示，他是透過友人介紹認識孫岳澤夫婦，不料卻捲入快取寶案，讓他傾家蕩產，人生大亂，痛不欲生。



庭上多名被告表示因快取寶案已背負龐大債務，也有被告表示，自己過去都是在捐錢救濟他人，如今因快取寶案而負債纍纍，成為被救濟者，內心百感雜陳。



也有被告表示資金是借款，並不是投資金額；另有被告當庭認罪，表示已與下線部分被害人達成民事和解。（編輯：方沛清）1070813