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檢相驗台北醫院火警死者 朱立倫慰問家屬

發稿時間：2018/08/13 18:21

最新更新：2018/08/13 18:21

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北市13日電）新北地檢署檢察官今天在市立殯儀館相驗台北醫院火警中死者。市長朱立倫也前往慰問家屬，指示全力協助善後，尊重家屬對於後事的處理方式。市府並將調查起火原因。

新北市新莊區衛生福利部立台北醫院今天凌晨火警，造成9死及多人受傷。朱立倫說，火災發生後，第一時間全力救災，也已經要求儘速調查出原因；至於醫院及衛福部立醫院的管理與救災過程，是否有需要檢討的地方，行政院長賴清德也已經組專案小組整體檢討。

朱立倫下午由副市長李四川、消防局長黃德清陪同，前往市立殯儀館，慰問前往相驗、製作筆錄的死者家屬，先致送每名罹難者家屬慰問金。

對於家屬有關後續喪葬和轉住院事宜，朱立倫也指示市府民政局殯葬處和社會局，尊重家屬意願，妥善處理。

在殯儀館裡，家屬哀傷的等待相驗遺體、製作筆錄，部分死者家屬對於上午救災過程的通知、領取遺體流程頗有微詞，朱立倫也請家屬體諒醫院，並且強調會找出起火原因。

副市長李四川稍早也至樂生療養院迴龍院區和林口長庚醫院慰問。台北醫院附設護理之家有9名住民轉至樂生療養院迴龍院區安置照顧，李四川逐一到病房探視慰問。

新北市政府社會局長張錦麗表示，火警傷者分送台大、亞東、長庚、樂生、台北馬偕、雙和、輔大、市聯醫三重、板橋院區及新泰醫院，市府在各院區都派有社工駐點協助服務，後續將依相關辦法處理死傷慰助。（編輯：梁君棣）1070813

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