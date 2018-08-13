丁守中批婦幼安全 北市警強調完善社會安全網

中國國民黨台北市長參選人丁守中（圖）13日舉行「婦幼安全記者會」，針對目前的婦幼安全政策提出問題，指出中央和地方在有效打擊犯罪和建構社會安全網方面，均未掌握重點，直批台北市長柯文哲面對警察風紀、貪瀆問題，只會去派出所批公文，完全不了解基層員警及人民的需要。中央社實習記者李雨莘攝 107年8月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市內湖8日發生擄童事件，中國國民黨台北市長參選人丁守中批柯市府未重視婦幼安全。台北市警察局今天表示，已加強巡查及運作守望相助隊民力，建立完善社會安全網。



丁守中今天舉行「婦幼安全記者會」，會中直指台北市長柯文哲上任後不注重婦幼安全事件，列舉包括內湖擄童案和華山大草原分屍案等不積極作為，以及北市去年性侵害案件受暴人數842人，等同平均每天就有兩名受害者，提出應做好預防犯罪、治安顧慮人口查訪等4大補強措施。



市警局下午發布新聞稿表示，關於社會安全網的建立，柯文哲今年5月於強化社會安全網地方說明會（台北場）就提出One more step口號，以家庭社區為基石，落實前端預防，整合服務體系，建立綿密安全網絡以強化社會安全。



針對內湖擄童案部分，市警局說，警方和台北市衛生局立即啟動醫療作為，犯嫌現已在醫院進行鑑治，同時提供相關治療及評估；此外，警局也加強巡查及運作守望相助隊民力，落實整合機制，確保社會安全。



市警局也指出，根據統計數字顯示，進入司法流程的性侵害案件發生數，民國99年為320件、100年為356件、101年為344件、102年為325件、103年為376件、104年為349件、105年為341件、106年為329件。



其中，99至103年的年平均數為344.2件；104至106年的年平均件數為339.6件，已較前減少。 丁守中團隊「北市平均每天有兩名性侵受暴者」說法，並不符實。



市警局表示，警方受理性侵害案件，均依規定進入北市一站式醫院驗傷採證及減少重複陳述流程，並由檢察官指揮偵辦，另協同社政、衛政等網絡團隊，提供被害者完善的保護及服務，避免二度傷害；同時也到校園、社區加強宣導婦幼安全，建立、提供完善的社會安全網。（編輯：方沛清）1070813