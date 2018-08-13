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台北醫院大火9死 比對電源線熔痕找原因

發稿時間：2018/08/13 19:26

最新更新：2018/08/13 19:26

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北13日電）衛福部台北醫院發生火災，造成9人死亡。新北市府消防局長黃德清受訪表示，火災調查科全力蒐證調查，將比對電動病床、家屬自備床墊兩組電源線熔痕，以找出失火原因。

新北市府消防局表示，13日凌晨4時36分接獲報案，位於新莊區思源路的衛生福利部台北醫院7樓護理之家發生火災，現場為地上9層地下2層建築物，起火地點為7樓A23房，燃燒面積10坪。

副市長李四川表示，初步調查，院方公共安全檢查申報與護理機構照護人員配比都合乎規定，警報器、灑水器及排煙設備也正常運作。

新北市府消防局長黃德清受訪表示，火警延誤通報，疏散時未關閉火場的房門、床墊為易燃物等3大原因，釀成重大傷亡。起火原因是床墊電源線起火，不確定是醫院或病家自備的床墊。

市府消防局火災調查科長洪良建受訪表示，起火原因初步調查是編號235的床鋪，初步排除是人為菸蒂的因素，認為是電源線起火，但究竟是醫院電動床的電源線，或家屬自備氣墊床的電源線問題，有待採證鑑定。

台北醫院副院長林三齊除表示遺憾，也公開向社會大眾致歉，並對消防救災人員表示謝意。

林三齊表示，火警發生後，醫院依照消防演練標準流程，發生火災的七樓病房上下各兩樓層全力疏散病人。也就是5、6樓與8、9樓住民與病患都疏散。

林三齊說，事故發生第一時間依照流程作業。至於稍早消防局指稱疑似延誤9分鐘通報，經過醫院比對監視器與消防局報案紀錄、護理站通報醫院總機時間點，校正監視器有3分鐘的時間誤差。

院方表示，醫院護理人員發現病房發生火警，啟動通報與疏散機制實際時間為凌晨4時31分左右，與消防局接獲報案的4時36分，約延遲5、6分鐘時間。

林三齊說，這段5、6分鐘時間，火警現場做的事情包括，護理人員依照標準作業流程，第一時間點按壓牆壁上的火警通報器，同時奔相走告上下樓層醫護人員尋求支援，也打了兩通電話通報總機。

總機再度要求現場確認起火點與火勢，並由總機向市府消防局報案。起火地點的7樓護理之家則同步疏散病患，在濃煙與火熱的起火7A23病房內，疏散4名病患及一名外籍人士。

醫院說，這些都有報案紀錄可循。目前7樓病房仍封鎖，由火災調查單位採證鑑定。

黃德清說，病房內的床鋪下面有床墊，火災發生後，火勢迅速燃燒相當猛烈，這些床墊的燃燒速度非常快。初步瞭解醫院的病床為電動床，床下有馬達。

黃德清說，不過，家屬也有使用照顧床墊，是否因為墊子造成火災，也要進一步釐清。他今天下午在殯儀館受訪時表示，是否因為電動床馬達引起火災，或家屬的自備床墊電源引發火警，將比對兩組不同電源線的熔痕，可以發現是哪一組電源引發火警。目前，火調科仍在採證、比對、鑑定。（編輯：方沛清）1070813

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