養護機構深夜惡火 情境演練提高安全意識

（中央社記者陳偉婷新北13日電）衛福部照護司長蔡淑鳳今天說，長照機構火災容易發生在大夜時段，評鑑已加入大夜失火情境模擬演練，且已有2機構在演練過後發生火災但無傷亡，顯見演練有助提升安全意識。



衛生福利部台北醫院護理之家凌晨發生火警，造成9人死亡，多人受傷。根據衛福部統計，近年來發生數起長照機構、護理之家火警意外，且事後分析發現，最容易發生狀況的時間為凌晨0時至早上8時，照顧人力最少的時段。



衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳受訪時表示，分析過去幾起養護機構火災事件發現，火災狀況大部分發生在大夜班，且多有初級滅火失敗、機構缺乏風險辨識的問題。



為了要提升養護機構的安全意識，蔡淑鳳說，衛福部從去年開始試辦，在評鑑中加入大夜火警的模擬情境，要求機構在減災上必須完成關鍵動作，包含啟動警鈴、通報119，使用滅火器等設備初級滅火、疏散病人，且應辨識起火點做好逃生動線規劃。



蔡淑鳳說，在126家參與模擬演練試辦的養護機構中，有8成通過演練，未通過的2成包含疏散動線沒有因地制宜、警鈴關閉、灑水系統被關閉等，但經過演練後都已被大量調整過來。



今天發生火警的台北醫院護理之家今年也有防災演習，且消防設備等都合格，但仍發生憾事；蔡淑鳳說，演練是增加應變經驗，讓機構提升安全意識，並不是說演練就不會發生意外，也不能因演練了還發生意外就認為演練白做了。



蔡淑鳳表示，過去養護機構的消防設備評鑑都依照設置標準，以文書作業審查，沒有經過模擬演練。機構也比較容易忽略，或不知道該怎麼進行減災措施。但經過演練後，機構也學得經驗，且可成功運用。



蔡淑鳳說，106年12月新北匯安護理之家及107年2月台南市康寧護理之家都曾發生火災，但因有模擬演練過，所以在初級滅火、警鈴通報和疏散都做得很好，把傷害降到最低。（編輯：方沛清）1070813