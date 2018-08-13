/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台北醫院土耳其流星雨童仲彥
>rss

養護機構深夜惡火 情境演練提高安全意識

發稿時間：2018/08/13 19:46

最新更新：2018/08/13 19:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳偉婷新北13日電）衛福部照護司長蔡淑鳳今天說，長照機構火災容易發生在大夜時段，評鑑已加入大夜失火情境模擬演練，且已有2機構在演練過後發生火災但無傷亡，顯見演練有助提升安全意識。

衛生福利部台北醫院護理之家凌晨發生火警，造成9人死亡，多人受傷。根據衛福部統計，近年來發生數起長照機構、護理之家火警意外，且事後分析發現，最容易發生狀況的時間為凌晨0時至早上8時，照顧人力最少的時段。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳受訪時表示，分析過去幾起養護機構火災事件發現，火災狀況大部分發生在大夜班，且多有初級滅火失敗、機構缺乏風險辨識的問題。

為了要提升養護機構的安全意識，蔡淑鳳說，衛福部從去年開始試辦，在評鑑中加入大夜火警的模擬情境，要求機構在減災上必須完成關鍵動作，包含啟動警鈴、通報119，使用滅火器等設備初級滅火、疏散病人，且應辨識起火點做好逃生動線規劃。

蔡淑鳳說，在126家參與模擬演練試辦的養護機構中，有8成通過演練，未通過的2成包含疏散動線沒有因地制宜、警鈴關閉、灑水系統被關閉等，但經過演練後都已被大量調整過來。

今天發生火警的台北醫院護理之家今年也有防災演習，且消防設備等都合格，但仍發生憾事；蔡淑鳳說，演練是增加應變經驗，讓機構提升安全意識，並不是說演練就不會發生意外，也不能因演練了還發生意外就認為演練白做了。

蔡淑鳳表示，過去養護機構的消防設備評鑑都依照設置標準，以文書作業審查，沒有經過模擬演練。機構也比較容易忽略，或不知道該怎麼進行減災措施。但經過演練後，機構也學得經驗，且可成功運用。

蔡淑鳳說，106年12月新北匯安護理之家及107年2月台南市康寧護理之家都曾發生火災，但因有模擬演練過，所以在初級滅火、警鈴通報和疏散都做得很好，把傷害降到最低。（編輯：方沛清）1070813

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0805-0811）

一週重要新聞影像回顧（0805-0811）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP