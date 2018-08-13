/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台北醫院土耳其流星雨童仲彥
>rss

收容人吞電池送醫 藉機逃逸仍被逮

發稿時間：2018/08/13 20:15

最新更新：2018/08/13 20:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
法務部矯正署基隆看守所一名蘇姓收容人12日吞下2顆電池，趁著戒護外醫的機會逃逸，但不久後還是遭戒護人員逮捕，送回看守所。（資料照片）中央社記者王朝鈺基隆攝　107年8月13日法務部矯正署基隆看守所一名蘇姓收容人12日吞下2顆電池，趁著戒護外醫的機會逃逸，但不久後還是遭戒護人員逮捕，送回看守所。（資料照片）中央社記者王朝鈺基隆攝　107年8月13日

（中央社記者沈如峰基隆13日電）法務部矯正署基隆看守所蘇姓收容人昨天吞下2顆電池，之後趁著戒護外醫機會逃逸，但不久後還是遭到逮捕，被送回看守所。

矯正署基隆看守所今晚發布新聞稿表示，所內羈押被告蘇姓收容人於今年8月9日入所，因處毒癮戒斷階段，常自述症狀難熬，於是在昨天凌晨近1時吞下2顆3號電池，製造戒護外醫的機會。所方當時指派許姓、廖姓2名戒護人員，戒送蘇姓收容人到基隆長庚醫院急診。

所方表示，蘇姓收容人於醫院急診室觀察候診期間，藉故如廁，但突然將廁所門反鎖，並用馬桶水箱蓋敲破窗戶玻璃，翻窗逃逸，過程中他的手腳遭玻璃碎片劃傷，最後隱匿於約10公尺外的資源回收儲藏室。

所方表示，許姓、廖姓2名戒護人員當時得知情況後，除了回報所內中央台，也在不久後於資源回收儲藏室逮捕蘇姓收容人，將他押解回急診室縫合傷口，並由醫師以內視鏡將蘇姓收容人吞下的電池順利取出。蘇姓收容人在昨天中午被戒護送回看守所。（編輯：方沛清）1070813

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0805-0811）

一週重要新聞影像回顧（0805-0811）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP