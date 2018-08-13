收容人吞電池送醫 藉機逃逸仍被逮

法務部矯正署基隆看守所一名蘇姓收容人12日吞下2顆電池，趁著戒護外醫的機會逃逸，但不久後還是遭戒護人員逮捕，送回看守所。（資料照片）中央社記者王朝鈺基隆攝 107年8月13日

（中央社記者沈如峰基隆13日電）法務部矯正署基隆看守所蘇姓收容人昨天吞下2顆電池，之後趁著戒護外醫機會逃逸，但不久後還是遭到逮捕，被送回看守所。



矯正署基隆看守所今晚發布新聞稿表示，所內羈押被告蘇姓收容人於今年8月9日入所，因處毒癮戒斷階段，常自述症狀難熬，於是在昨天凌晨近1時吞下2顆3號電池，製造戒護外醫的機會。所方當時指派許姓、廖姓2名戒護人員，戒送蘇姓收容人到基隆長庚醫院急診。



所方表示，蘇姓收容人於醫院急診室觀察候診期間，藉故如廁，但突然將廁所門反鎖，並用馬桶水箱蓋敲破窗戶玻璃，翻窗逃逸，過程中他的手腳遭玻璃碎片劃傷，最後隱匿於約10公尺外的資源回收儲藏室。



所方表示，許姓、廖姓2名戒護人員當時得知情況後，除了回報所內中央台，也在不久後於資源回收儲藏室逮捕蘇姓收容人，將他押解回急診室縫合傷口，並由醫師以內視鏡將蘇姓收容人吞下的電池順利取出。蘇姓收容人在昨天中午被戒護送回看守所。（編輯：方沛清）1070813