台北醫院大火9死 家屬：若非大火定能長壽

（中央社記者王鴻國、黃旭昇、魯鋼駿新北13日電）衛福部台北醫院火警釀9死悲劇，家屬聽聞惡耗悲痛萬分，有家屬表示，老母親住在護理之家期間獲得不錯照顧，難過直呼：「若不是這場火，媽媽一定能很長壽。」



新北市新莊區衛福部立台北醫院的7樓護理之家，今天凌晨發生火警，造成9死多人輕重傷。



94歲罹難者張姓老太太，送醫急救後傷重不治，兒子悲痛表示，媽媽8年前發生車禍，腳部受傷、行動不便，因家中僅他一位獨子，無法給予完善照料，不得已送到護理之家，每週都會和妻子到院內探視母親。



張老太太的兒子說，他昨天才到院內看媽媽，狀況不錯，未料今天上午接到火警訊息，趕到醫院時，母親已經離世，令他相當錯愕，悲痛直呼：「要不是這場火，媽媽一定能活到100歲。」



另一名在護理之家住了9年的85歲張姓老太太，因火災發生後吸入不少濃煙，送醫急救仍傷重不治。家屬說，母親早年在彰化地區開雜貨店，70歲後身體機能退化、常生病，兄弟姊妹決定將她接回台北就近照顧，後來因中風不良於行，9年前將母親送到台北醫院的護理之家，接受養護照顧。



家屬說，這9年來，院方對母親的照顧都很好，過得很安穩，家人也都相當放心，家人前一天才到院內探望母親，大家都很開心她的狀況不錯，豈料隔天就發生悲劇。



死者87歲李施姓老太太的家屬表示，媽媽40多年前和爸爸帶著1兒3女從台南到台北打拚，辛苦大半輩子，原該過著安享晚年的生活，但一年多前身體出狀況，需要洗腎，才安排到台北醫院住院治療。



家屬說，媽媽對晚輩們都非常關心，是一個慈祥的老人家，家屬得知消息趕到醫院時，發現媽媽的右頸部漆黑，在屍袋中呈現蜷曲狀，讓晚輩們都難以承受。（編輯：梁君棣）1070813