花蓮賞鯨火燒船 業者當機立斷優先救人

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮「花東2號」賞鯨船今天在花蓮港外海失火，船上人員全獲救，主要是鄰近賞鯨船及時搭救，及船長回報公司，船公司負責人邱錫棟當機立斷「救人為要」。



驚魂未定的乘客說，再慢5分鐘，整艘船就陷入火海，嚇死了。



邱錫棟晚間受訪說，船員第一時間發現船艙冒煙，他和附近另兩艘賞鯨船都聽到無線電呼救，他馬上下令「鯨世界3號」靠近救援。「花東2號」上的船員回報，乘客被接駁後再準備滅火，後來火勢太大，他也要船員棄船，「人最重要，船的損失是其次，再造就有。」



一艘搭載44名遊客及2名船員的花蓮鯨世界「花東2號」賞鯨船，今天下午1時10分出海賞鯨遊程，駛出花蓮港2浬，疑因輪機室起火，船長立刻呼救支援。附近其他賞鯨船及漁船立即靠近接駁救援，將船上46人全數救出。



同一家公司的「鯨世界3號」賞鯨船一下子搭救46人，大家擠上船，造成船身一度傾斜，有人驚呼要大家分兩邊平衡船身，終於平安駛回花蓮港。



下船時乘客幾乎一臉驚恐，「嚇死了」來自嘉義的張姓夫妻說，第一次來花蓮搭賞鯨船出海，竟遇到火燒船事件。當時先聞到味道、接著看見船艙冒煙，還有火苗竄出，幸好附近有其他賞鯨船來救援，大家就穿著救生衣，趕緊一個接著一個跳到鄰近另一艘賞鯨船。因為救援的船隻靠太近，船身也被燻黑了。火勢愈燒愈大，速度相當快，若再慢5分鐘就會陷入火海，後果就不堪設想。



獲救的44名遊客中，一名婦人跨過另一艘船時大腿拉傷、送醫治療無大礙，已回飯店休息。邱錫棟說，晚間他特別請飯店送上一道豬腳麵線，並包紅包讓這一船遊客壓壓驚。（編輯：李亨山）1070813