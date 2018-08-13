台北醫院大火9死 牙醫女助理英勇救人

（中央社記者王鴻國、黃旭昇、魯鋼駿新北13日電）衛福部台北醫院火警釀9死悲劇，當時在6樓照顧住院父親的陳姓牙醫女助理，緊急把父親送到一樓後，又再返回揹了一名阿嬤下樓，她說：「我不能那麼自私。」



新北市新莊區衛生福利部立台北醫院的7樓護理之家，今天凌晨發生火警，造成9死多人輕重傷。其中，從事牙醫助理的陳小姐，因為7旬老父親在門診大樓6樓住院，所以晚上到院內照顧爸爸，回憶火災發生時的緊急狀況，她心有餘悸。



陳小姐說，凌晨4時，忽然聽到很緊急的呼叫聲，包括「請求支援」、「全面支援」等語，嚇得她趕緊外出查看，發現護理師全都不見了，僅剩一名留守的護理師，詢問得知「樓上失火了」，第一時間護理師還跟她說，「沒事，妳先回房吧」。



陳小姐聽完護理師說的話，認為事情不太對勁，趕緊回到房內，想把父親的床推到一樓，但她再度把門打開後，發現走道立刻有一陣濃煙撲來，她加快腳步，搭上了電梯，把父親平安送到一樓。



但是，陳小姐並未因此停下腳步，她又折返回到6樓幫忙。她說，火災當時很混亂，許多病患不良於行，所以希望可以再返回幫忙，由於小時候是田徑隊員，評估自身狀況後，決定再衝上樓，把一位阿嬤揹出，心想「能救幾個是幾個」。



此外，另一名在院內工作的陳姓護理師，她的奶奶也在院中住院休養，在火警發生時，她拚命救援其他病患，等到回過神來，趕緊四處詢問奶奶的消息，最後仍接獲奶奶已失去生命的噩耗，悲痛萬分，同事見狀上前安慰，場面哀戚。



火警發生後，死者、傷者家屬聽聞後趕赴醫院，多位傷患急救後不治，家屬悲痛痛哭。有家屬對於院方在火警發生時的處置作為，有諸多質疑與不滿，盼相關單位趕緊查明，釐清火警發生原因與真相。（編輯：梁君棣）1070813