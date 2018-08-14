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幼兒園打水仗噴濕他人衣物 鄰居不堪其擾

發稿時間：2018/08/14 10:59

最新更新：2018/08/14 12:06

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苗栗市一處國宅內設置幼兒園已長達19年，有住戶投訴每天要忍受吵鬧聲，陽台上的衣物還被小朋友玩水打濕，不堪其擾。園方14日表示，小朋友是無心之過，如果真的影響到住戶，願意道歉。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年8月14日苗栗市一處國宅內設置幼兒園已長達19年，有住戶投訴每天要忍受吵鬧聲，陽台上的衣物還被小朋友玩水打濕，不堪其擾。園方14日表示，小朋友是無心之過，如果真的影響到住戶，願意道歉。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年8月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗市一處國宅內設置幼兒園已長達19年，有住戶投訴每天要忍受吵鬧聲，陽台上的衣物還被小朋友玩水打濕，園方今天表示，小朋友是無心之過，如果真的影響到住戶，願意道歉。

幼兒園主任李珮菁指出，13日配合夏季課程，安排「夏日好時光」活動，讓小朋友在戶外空間打水仗，部分小孩使用水槍射水，可能因此噴濺得比較高，打濕了2樓住戶晾在陽台上的衣服，但「不是故意的」。

楊姓住戶則透過臉書社團「爆怨公社」表示，幼兒園小朋友已不止一次把窗戶和衣服當成標靶射擊，導致窗戶旁櫃子積水、衣物也都被打濕，曾經打電話提醒園方，不料，教保員很沒禮貌的回應「有嗎？」就掛上電話。

楊姓住戶表示，希望園方「敦親睦鄰、互相尊重」，身為教育者應該以身作則，並且給予小朋友正確觀念，看到小朋友做出不當的舉動，應立即給予糾正、指導，避免造成他人困擾。

園方強調，3至6歲的小朋友原本就處於好奇、摸索階段，唱歌、跳舞難免會有聲音，但不至於到很誇張的吵鬧聲，而小朋友玩水槍打濕了住戶衣物，「真的不是故意的」，若影響到住戶，園方也「願意道歉」。（編輯：李錫璋）1070814

苗栗市一處國宅內設置幼兒園已長達19年，有住戶投訴每天要忍受吵鬧聲，陽台上的衣物還被小朋友玩水打濕，園方14日表示，小朋友是無心之過，如果真的影響到住戶，願意道歉。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年8月14日苗栗市一處國宅內設置幼兒園已長達19年，有住戶投訴每天要忍受吵鬧聲，陽台上的衣物還被小朋友玩水打濕，園方14日表示，小朋友是無心之過，如果真的影響到住戶，願意道歉。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年8月14日
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