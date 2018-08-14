台美合辦打擊跨境犯罪研習營 強化合作能量

（中央社記者王揚宇台北14日電）法務部長蔡清祥今天在一場國際研習營說，台灣多年來積極貢獻國際執法社群，歡迎各國執法機關就個案調查與訓練交流多與台灣合作，建立合作平台，共同維護區域的穩定與安全。



為強化台灣與各國共同打擊跨境犯罪的國際合作能量，法務部調查局、外交部等單位今天舉辦「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」開訓典禮；行政院長賴清德、新任AIT處長酈英傑、蔡清祥、外交部政務次長徐斯儉、法務部調查局代理局長林玲蘭出席致詞。



外交部表示，研習營是在台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下所舉辦的活動，美國緝毒署（DEA）及國土安全部特勤局也派員來台擔任講師。



蔡清祥表示，本次GCTF國際研習營是第一次辦理以執法議題為主的訓練，這不僅是GCTF的首次嘗試，更是突顯執法議題在國際合作上的重要性，調查局與外交部及美國在台協會共同舉辦此次GCTF訓練，別具意義。



蔡清祥指出，打擊毒品犯罪為此次訓練重要議題之一，台灣正積極推動「新世代反毒策略」，法務部及全國各執法機關積極合作，大力查緝製造、販賣及運輸毒品，期降低毒品需求、抑制毒品供給，並尋求與各國合作，強化區域間執法合作網絡，以共同打擊跨國毒品犯罪。



林玲蘭則說，自GCTF於2015年6月簽署以來，台、美已共同就公共衛生、婦女賦權、能源效率、電子商務、數位通訊，以及人道救援及災害防救等議題，辦理11場次國際訓練，共邀請東南亞、南亞、大洋洲及太平洋島國等國家，逾200位政府官員及代表來台參加研習。



林玲蘭表示，希望透過辦理訓練課程的方式，共同提升區域國家因應全球關切議題的能力；為有效打擊跨國犯罪，調查局在全球19個國家設有25位聯絡官，並已積極與世界50餘個國家、80多個執法機關及組織建立聯繫管道，進行犯罪情資交換、人員訓練及合作偵辦犯罪案件。



調查局強調，此次GCTF架構下的執法合作訓練別具意義，未來將就更多執法議題合作舉辦研習訓練營，以強化台、美及亞太區域安全與打擊跨境犯罪的實質內涵。（編輯：張銘坤）1070814