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高雄警破獲養殖戶偷電省成本 將追查改表者

發稿時間：2018/08/14 12:40

最新更新：2018/08/14 12:40

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（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄警方多日埋伏蒐證，查獲一處養殖魚塭涉嫌透過改裝電表，讓每月用電度數應約為6000度，降為僅1800多度。警方表示，竊電讓台電營收虧很大，將持續追查幕後改裝電表者。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天宣布偵破這起竊電案，員警說，業者涉嫌裝設竊電器具，通常可讓電表少記錄約2/3的電費，台電營收會虧很大。

台灣電力公司高雄區營業處電費組稽查人員日前稽查高雄地區水產養殖業，發現有養殖魚塭的電表計費度數異常，懷疑有水產養殖戶改裝電表竊電，報請高雄市警察局刑大協助偵辦。

警方與台電稽查人員合力對電表計費度數異常的養殖魚塭清查，發現位於高雄市湖內區由劉姓用電申請人的這處養殖魚塭，用電度數與上一期差很大，鎖定查緝。

員警表示，與稽查人員前往查緝，果然在養殖魚塭發現改裝電表及電容器設備等竊電器材，逐一檢查共查獲電表3個和電容器2個。

警方表示，劉男供稱是因一分地的養殖魚塭，需要2台水車打氣，每甲養殖魚塭每月的電費約新台幣1萬5000元至2萬元，成本十分可觀，加上飼料成本也上漲，不得已才竊電。在電表上加裝電容器和更動電表外線路，影響電表計算度數不準確。

稽查人員表示，涉案用戶為節省電費，多以利用改裝電表或使用電容器設備等方式竊電，通常可讓電表少記錄約2/3的電費，台電蒙受營收損失。

由於一般水產養殖業者應無這種改電表專業技術，警方研判幕後應有專業人士協助業者改裝電表等進行竊電，持續追查不法業者。全案依詐欺罪嫌及電業法送辦。（編輯：陳政偉）1070814

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