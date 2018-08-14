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不滿被罵敗家子 男子弒父被判無期徒刑

發稿時間：2018/08/14 12:55

最新更新：2018/08/14 12:55

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（中央社記者蘇木春台中14日電）紀姓男子今年2月飲酒返家，不滿被紀父罵「敗家子」，便毆打父親還拖到床上綑綁，紀母發現向警方報案，紀父送醫後傷重不治，台中地院法官今天判處紀男無期徒刑，全案可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，46歲紀姓男子與78歲的紀父，同住在台中市大雅區中清路四段的住家，紀男因工作不穩定且有飲酒習慣，曾多次與紀父發生口角爭執。

紀男民國107年2月9日上午10時多，在台中市北屯區四張犁公園內獨自飲酒，同日下午5時多返回住處，紀父因不滿兒子飲酒返家便出言指責，雙方發生口角爭執，紀男因不滿遭謾罵髒話與「敗家子」等語，徒手攻擊紀父頭部、臉部、頸部與胸部。

紀父不支倒下後，紀男又將紀父拖至房間內，以塑膠鍊條綑綁在床上，持續毆打頭部與頸部等處，當晚6時多，紀母回到家中發現兒子毆打丈夫出面阻止，但紀男仍不予理會，紀母便向警方報案。

警方獲報到場，將紀父送往醫院急救，但因頭、頸與胸部多處挫傷與骨折，導致腦損傷、嘔吐窒息，最後因中樞神經性休克及呼吸衰竭不治死亡，警方將紀男逮捕送辦，被檢方依殺人罪嫌起訴。

台中地院法官認為，紀男本應克盡孝道共同和諧生活，卻僅因與紀父發生爭執，即徒手重擊被害人致死，違背人倫情節重大，且紀男曾一度坦承犯行，事後卻又矢口否認，足見沒有悔意、犯後態度不佳，今天依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案還可上訴。（編輯：翁翠萍）1070814

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