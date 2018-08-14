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關鍵字： 台北醫院土耳其台股流星雨
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劉喬安搭車持毒遭逮 臉書發文已戒癮治療[影]

發稿時間：2018/08/14 16:34

最新更新：2018/08/14 16:56

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影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北14日電）北市警方凌晨在大安區執行臨檢勤務，查獲「太陽花女王」劉喬安將夾鏈袋內不明粉末撒在計程車坐墊上試圖滅證，她坦承是K他命，稍晚並在臉書發文指已自行就醫戒癮治療約半年。

台北市警察局保安大隊今天下午召開記者會表示，第一中隊小隊長施性旭今天凌晨率4名員警在大安區辛亥路3段157巷口執行路檢勤務，零時15分許有一輛計程車行經看到警方路檢就先停下。

攔查員警隨即發現計程車後座的劉喬安神色慌張，並突然取出1包透明夾鏈袋，隨即將袋內白色不明粉末撒在坐墊上試圖滅證，員警發覺有異，便立即請劉喬安下車查證。

劉喬安下車接受盤查時，員警當場以毒品初篩試劑檢驗粉末，確實呈第三級毒品K他命陽性反應，警方也發現她褲子上都沾有白色粉末，她隨即坦承是自己取出夾鏈袋，也承認持有K他命。

保安大隊隨即於今天凌晨2時許移送轄區市警局大安分局偵辦，劉喬安全程配合警方辦案，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

劉喬安下午也在臉書發文表示，很抱歉又引發風波，但被警方攔查時所攜帶的包包已許久未使用，昨天是去朋友家借東西時才用了個平常沒在用的包，搭車時好奇看看包內有無東西沒收好，未料此時就遇到警方臨檢。

她說，自己以前的確有使用止痛藥、酒精和麻醉劑來逃避一切，但她已在萬芳醫院自行就醫戒癮治療約半年，現在偶爾就是會喝個小酒或抽一、兩根煙而已，要大家別替她擔心。（編輯：方沛清）1070814

老天鵝...

劉依函發佈於 2018年8月13日 星期一

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