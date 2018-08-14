中市女高中生校內墜樓 送醫不治

（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中14日電）台中一名張姓女高中生，今天下午在學校內墜樓，送醫後不治，雖家屬事前接獲女學生欲輕生的訊息，但因失聯無法阻止憾事發生，詳細事發原因警方正調查中。



台中市警局第二分局今天表示，下午1時多接獲案發學校報案，指出張姓女學生失聯且未到校上輔導課，疑似要輕生，校方聯繫家長到校後，一同到派出所報案，並依據女學生手機發話地追蹤位置，經定位手機位置在學校附近，但沒多久就發現女學生墜樓在校內，送醫後不治，事發原因仍在調查中。



台中市消防局表示，下午2時57分接獲民眾報案，指出北區英士路一所高中內，有女學生墜樓，消防局獲報派遣救護車與人員前往搶救，到場時女學生已無生命跡象，緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救，仍宣告不治，經查身分為高三張姓女學生。



校方表示，目前學校為暑期輔導時間，張姓女學生並沒有參加暑期輔導，調閱監視器發現，下午她到校，隨後發生憾事，她平時人際關係穩定，功課在班上排名前幾名，日常生活沒有異狀，將協助家屬處理後續事宜。



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