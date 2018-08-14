警政署：打擊犯罪績效有成 持續精進

（中央社記者黃麗芸台北14日電）警政署今天表示，根據中正大學最新一份民調顯示，全民對居家安全感和警察滿意度兩個項目都創下新高，顯示警方在打擊犯罪的努力是有目共睹，未來將持續策勵精進。



警政署今天發布新聞稿表示，感謝中正大學長期關注治安警政議題，其今天所公布的「全國民眾對司法及犯罪防治滿意度」調查顯示，攸關民眾生活的「住家附近或社區安全」及「警察維護治安工作滿意度」項目，分別達到88.9%及76.0%，不但維持上升趨勢，也都創下歷史新高。



此外，還有96.9%的民眾支持警察依法執行國家公權力；但令人感到意外的是，民眾對於整體治安滿意度卻維持低檔趨勢。



警政署表示，調查結果除顯示民眾信賴警察依法行政的立場，和對公權力的企盼；另，由於5、6月陸續發生數起情殺、分屍案，而這份調查是在今年7月初進行，難免影響民眾當下觀感，未來將結合相關部會落實社會安全網各項工作，強化社會高風險族群的犯罪預防。



關於「政府在防制詐騙犯罪以及緝毒」兩方面滿意度也有下降趨勢。警政署說，這說明警方近期致力安居緝毒專案，強力掃蕩破案量增加加上媒體密集報導，民眾深有所感，卻也有連帶相對性擔憂，但國內毒品生態和詐騙案實際都已獲得有效控制。



警政署表示，有民意當後盾，警政機關將秉持一貫執法信念與立場，勇於執行國家公權力，同時會持續虛心檢討、策勵精進，營造更安全的社會環境。（編輯：李亨山）1070814