台北醫院與罹難者家屬協調 19日辦頭七法會

（中央社記者林長順、黃旭昇新北市14日電）衛生福利部台北醫院副院長林三齊今天表示，下午召開協調會與火災罹難者家屬溝通，初步訂19日在新北市立殯儀館舉辦頭七法會。



衛生福利部台北醫院護理之家昨天凌晨發生火警，造成9人死亡，及多人受傷。



林三齊今天下午在台北醫院受訪表示，院方與往生者家屬召開協調會，主要是聽取家屬的聲音傾聽其想法，9名罹難者家屬都有出席，共約30人出席會議。



今天的協調會從下午2時舉行到4時，林三齊表示，與火警中不幸死亡的病患家屬溝通並交換意見，將在19日（星期日）的上午，於位在板橋的新北市立殯儀館舉行頭七法會。



他說，台北醫院本著誠意與關心，將對每一名死者的家庭，配置社工師、禮儀師，陪伴長者走完人生最後一程，也持續關懷正在後續治療的傷者。



記者詢問有關賠償問題，林三齊說，目前協調會大致是醫院聽取家屬想法，溝通細節，部分涉及隱私不方便對外公開。



新北市長朱立倫今天在市政會議表示，請市府團隊協助家屬處理後續喪葬、撫卹等相關事宜。他說，雖是衛福部所屬醫院，但發生在新北市境內，各局處務必全力協助。



朱立倫並指示相關單位必須嚴格審視與檢討，至於疏散病患時沒有關上房門，造成濃煙擴散，消防局要加強宣導，列為消防演練必要項目。



朱立倫說，醫療、長照機構或大型人潮聚集地，應檢討建立火災或重大事件自動通報系統。



消防局長黃德清今天表示，起火原因是否為電動床馬達引起或病患攜帶的氣墊床所導致，消防署火調組已將證物帶回去鑑定，等結果出爐將對外說明。（編輯：方沛清）1070814