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關鍵字： 義大利台北醫院土耳其台股
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員林山腳路淹大水 汽車泡水騎士落水溝

發稿時間：2018/08/14 19:06

最新更新：2018/08/14 20:45

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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化縣今天下午雨勢又大又急，員林市山腳路淪為重災區，有轎車遭水淹半個車身，還有機車騎士被沖落排水溝獲救。每當車輛駛過積水路段，滾滾黃水彷彿海浪，直撲路旁住家。

西南風影響，中央氣象局今天針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等發布豪雨特報。彰化縣員林市山腳路一帶因地勢較低窪，且雨水從八卦山脈往下宣洩，昨天、今天都淪為水鄉澤國，有轎車停放路旁低漥處遭淹半個車身，還有機車被大水沖倒拋錨。

員林市山腳路地勢低窪，滾滾黃水占據馬路，宛如成為「黃河」，每當車輛駛過，積水彷彿成為海浪，不斷湧向路旁住家；常傳淹水情形的員林基督教醫院一帶，靜修路水淹接近一個輪胎高度。

山腳路四段一度水淹接近膝蓋，水流湍急，轄區彰化縣警察局員林分局東山派出所員警見狀，趕緊拉起封鎖線，管制人、車通行，以維護民眾安全，員警表示，附近水閘門開啟後，水流已疏通，目前無淹水情形。

一名19歲李姓男子騎機車行經山腳路六段，疑因水流湍急遭沖落排水溝，多名民眾目擊趕緊救援並拋繩給李男拉住，彰化縣消防局員林分隊到場救援，見李男拉著繩索，水淹及腰，立即架梯救起李男，身體無明顯外傷，送往員林基督教醫院檢查。

此外，南投市南崗工業區一帶也多處淹水，南崗三路到成功一路之間，部分路段積水15公分到20公分，甚至有路口出現黃色泥流，汽車與機車冒險穿越，所幸尚無人員因大雨發生意外。（編輯：李亨山）1070814

超可怕...

Kitty Wang 發佈於 2018年8月14日 星期二

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