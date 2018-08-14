華山分屍案移審 法官裁定犯嫌收押禁見

（中央社記者王揚宇台北14日電）北檢今天偵結華山草原分屍案，起訴目前遭羈押禁見的陳姓犯嫌；全案下午移審台北地方法院，法官開庭後認定陳嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，因此裁定收押禁見。



法院開庭時，陳嫌坦承犯下殺人及遺棄屍體等犯行，但否認有性侵被害人，不過法官根據起訴書所載的相關人證、物證等資料，認為陳有對被害人進行強制性交犯嫌，足認他所涉強制性交殺人、遺棄屍體、毀損屍體犯行，犯罪嫌疑重大。



法院認為，陳姓犯嫌所涉的殺人罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，而重罪常伴有逃亡的高度可能性，有相當理由足認陳有逃亡之虞。



此外陳姓犯嫌以刀械肢解被害人屍體，並以機車運往山區隱匿處丟棄，顯有湮滅證據的行為，且本案尚不排除有其他共犯存在，有事實足認陳嫌有湮滅證據或勾串共犯證人之虞。



綜合上述，法官諭知陳姓犯嫌予以羈押且禁止接見通信。



台北地檢署起訴指出，陳姓男子今年5月在台北市華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，並在該處進行教學；被害人因報名課程，多次至野居草堂。



檢警調查，被害女子於5月31日下午4時左右到「野居草堂」後，與陳嫌等人聊天及飲酒；6月1日凌晨0時30分左右，被害人因酒醉在「野居草堂」昏睡。



然而陳姓犯嫌在同日凌晨4時左右，性侵昏睡且無力反抗的被害女子；被害人被陳嫌的舉動驚醒，極力反抗，陳便以手勒住她的頸部，導致窒息死亡。



陳姓犯嫌擔心東窗事發，用刀子將被害女子的屍體連同衣服，依序切割成13部位；為掩飾殺人行徑，陳嫌在6月4日將7袋屍塊分別置入麻袋、運動提帶及後背包內，再以機車載運至陽明山棄置。（編輯：李亨山）1070814