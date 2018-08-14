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躲過河馬攻擊活命 團員：回台灣真好

發稿時間：2018/08/14 20:01

最新更新：2018/08/14 20:01

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（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）台灣旅行團在非洲肯亞遭河馬攻擊釀一死一傷，劫後餘生的吳鵬德今天搭機返台，他說，河馬突然抓狂似地攻擊，為了救人，他緊急以腳架反擊河馬眼睛，才讓河馬鬆開咬住的團員，但河馬卻反而攻擊他，回想起來只能用恐怖形容。

2名參加鶴悠旅行社舉辦「2018肯亞動物大遷徒」旅行團的台灣遊客，11日在肯亞遭河馬竄出攻擊，造成一死一傷的慘劇，大家心有餘悸，當時其他的團員原訂13日要搭機返台，但因班機取消，這些團員卻又在搭乘遊覽車返回飯店休息途中發生車禍，造成多名團員受傷，衰事連連。

遊客中23名傷勢較輕的團員，今天下午4時許搭機返台，而在「河馬口」劫後餘生的吳鵬德，帶著傷返國，一踏上台灣的土地，他覺得安心了，但心情卻相當複雜。

他接受媒體訪問時表示，幾位團員當時正在飯店規定的安全步道上拍攝野鳥，當他與另一名團員帶著腳架往回走時，突然就聽見約20公尺外有河馬吼叫的聲音，才一瞬間，大家想逃跑，「但已經來不及了」。

吳鵬德表示，只見一隻約800多公斤的河馬突然就從水中衝出，速度又非常快，短短3秒鐘內就撲倒咬住一名團員的頭部企圖往水中拖行，由於事發突然，吳鵬德只有1秒鐘的時間決定要逃跑或回頭救人，最後他選擇返回，並以相機腳架攻擊河馬的眼睛，才讓河馬鬆開團員。

吳鵬德表示，沒想到凶性大發的河馬，這時卻轉而攻擊他，並咬傷他的左腳，企圖將他拉到水裡，而他也因此失去意識，幸好現場一對外籍夫妻的協助下，他才躲過河馬的致命攻擊，在醫院急救，並由醫生縫了6針後才出院，回想那驚險一瞬間，就覺得很恐怖，他說短期內再也不想參加這類的旅行了，而回家的第一件事就是要去拜拜。

另一名團員馮先生表示，其實所有的團員都相當守規則，並非如外界傳言般，有任何不守規矩的行為，而台灣在肯亞的相關人員，也都提供團員們最即時的協助，因此團員們都相當感謝。

團員鄭女士表示，當時因為航空公司取消班機，團員正搭車前往過境旅館，有的人在聊天、有的團員則低頭滑手機，正在閉目養神的她只感到車速很快，沒想到車子就在沒有撞到任何東西的情況下突然翻覆，大家也不知道怎麼一回事。

這批團員今天下午通關入境，在走至入境大廳後，旅行社也立即送上紅包為大家壓壓驚，不少團員也表示，這一趟旅程真是一波多折，有人一直到落地的那一刻才感覺到真正的鬆了一口氣，還說：「終於回到台灣了，回台灣真好。」（編輯：卞金峰）1070814

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