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槽車載丙酮衝出國3匝道 暫無外洩

發稿時間：2018/08/15 10:34

最新更新：2018/08/15 11:36

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一輛載運丙酮的大型槽車，15日行經國道3號北上西湖休息站入口處，突然失控衝出路面，撞毀路旁護欄，輪胎陷入路旁排水溝渠內，車頭撞擊護欄扭曲變形，警消到現場處理及警戒，暫時沒有外洩疑慮。（苗栗消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年8月15日一輛載運丙酮的大型槽車，15日行經國道3號北上西湖休息站入口處，突然失控衝出路面，撞毀路旁護欄，輪胎陷入路旁排水溝渠內，車頭撞擊護欄扭曲變形，警消到現場處理及警戒，暫時沒有外洩疑慮。（苗栗消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年8月15日

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）一輛載運丙酮的大型槽車，今天上午行經國道3號北上西湖休息站入口處，突然失控衝出路面，撞毀路旁護欄，輪胎陷入溝渠內，警消到現場處理及警戒，暫時沒有外洩疑慮。

苗栗縣消防局上午9時許接獲通報，國道3號北上西湖休息區匝道口傳出車禍事故，救護人車趕抵現場，看到一輛大型槽車偏離車道，輪胎陷入路旁排水溝渠內，車頭撞擊護欄扭曲變形，31歲吳姓駕駛自行逃出車外，幸無大礙。

不過槽車內載送約5000公升丙酮，在常溫下為無色透明液體，具有揮發和易燃等特性，雖然暫時沒有外洩的疑慮，國道員警和消防隊員都不敢掉以輕心，在現場警戒，避免意外持續擴大。（編輯：李錫璋）1070815

一輛載運丙酮的大型槽車，15日行經國道3號北上西湖休息站入口處，突然失控衝出路面，撞毀路旁護欄，輪胎陷入溝渠內，暫時沒有外洩疑慮。（苗栗消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年8月15日一輛載運丙酮的大型槽車，15日行經國道3號北上西湖休息站入口處，突然失控衝出路面，撞毀路旁護欄，輪胎陷入溝渠內，暫時沒有外洩疑慮。（苗栗消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年8月15日
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