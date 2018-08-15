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性侵外拍模特兒 男二審辯稱合意仍判4年

發稿時間：2018/08/15 12:02

最新更新：2018/08/15 12:02

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（中央社記者蕭博文台北15日電）莊姓男子邀約女子到旅館拍攝照片，強壓女子性侵。莊男一審被判刑4年，上訴主張女子案發後還繼續拍照不符常情，高院認為上訴無理由，今天駁回上訴，維持4年徒刑。

台灣高等法院判決書指出，莊姓男子民國105年7月間，透過臉書互惠合作約拍社團結識被害女子，邀約至旅館進行外拍攝影工作。

105年10月，莊姓男子自台中市開車北上，載被害女子前往新北市一家汽車旅館，不顧女子推阻且大喊不要，強壓女子性侵得逞。

新北地方法院一審依強制性交罪判處莊姓男子4年徒刑。

莊姓男子上訴二審辯稱，被害女子與他發生性行為後，仍讓他拍攝性感照片，沒有趁他洗澡時求救，案發後還搭他的車離去，且女子證詞多以不清楚搪塞，主張雙方半推半就合意發生性行為，質疑女子構陷。

高院承審合議庭認為，被害女子作證時多次哭泣、發抖，導致詰問中斷甚至難以進行，與一般性侵被害人不願回想及面對遭侵害過程，同屬事理之常。

合議庭認為，莊姓男子體型、力氣均優於被害女子，女子迫於當時處境不敢反抗，只能屈從莊男以求脫身，並非不難想像，且女子案發後拍攝照片時的表情與過去其他照片大不相同，甚至面無表情、顯露無奈，顯見當時心情大受影響。

合議庭也認為，案發時被害女子與莊姓男子獨處房間，女子選擇沒有呼救或試圖脫逃，寧可尋求較為平和、避免刺激莊男以免遭受更大侵害，試圖將傷害降到最低的自我保護防衛機制，亦非不可想像。

合議庭還指出，莊姓男子的抗辯犯了「理想被害人」形象的迷思，認為被害人都必須是純潔無辜、大聲呼救、事後驚慌報警、害怕厭惡加害人的，被害女子配合拍照、與莊男一同離去，反遭質疑構陷莊男。

判決書最後提到，被害女子案發後曾跟莊姓男子說，發生性行為是互相喜歡才做，就是對莊男最直接且中肯的性平教育，更破除包括莊男在內所有男性對「半推半就」性文化想像的迷思。

合議庭認為莊姓男子上訴無理由，今天判決駁回，仍可上訴。（編輯：李錫璋）1070815

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