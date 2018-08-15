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宣導婦幼安全 北市松山分局迎小波麗士

發稿時間：2018/08/15 14:40

最新更新：2018/08/15 15:37

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台北市警察局松山分局和轄內兒童美語班業者合辦小小「波麗士」戶外教學參訪活動，讓學童體驗警察的辛勞，同時學習相關婦幼安全知識。（台北市松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年8月15日台北市警察局松山分局和轄內兒童美語班業者合辦小小「波麗士」戶外教學參訪活動，讓學童體驗警察的辛勞，同時學習相關婦幼安全知識。（台北市松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年8月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）為讓孩童學習婦幼安全知識，台北市警察局松山分局和轄內兒童美語班業者合辦小小「波麗士」戶外教學參訪活動，細心講解孩童若遇到危害情境的相關防制措施，響應熱烈。

松山分局今天發布新聞稿表示，轄內美語補習班業者為讓學童體驗警察的辛勞，同時學習相關婦幼安全知識，近日和警方共同攜手辦理小小「波麗士」戶外教學參訪活動，讓學童寓教於樂。

其中，活動內容以婦幼安全、交通實務經驗分享及警用裝備體驗，並配合宣導主題穿插英語教學。

松山分局說，透過局內親善大使細心講解警察工作的種類，以及宣導各種學童常容易遇到的危害情境，和如何避免被害的因應措施，生動活潑的動態講解讓學童潛移默化。

活動中可見，在員警細心帶領下，許多小小「波麗士」均穿著防彈背心的一字排開，部分學童不禁好奇提問「子彈會打穿嗎、防彈衣好重哦」等問題，透過實際體驗進而了解警察工作的辛勞。

松山分局說，向來充滿嚴肅氣氛的警局，也因這群小小「波麗士」的到來，頓時熱鬧無比，參加完活動的學童們也都興奮地說，未來也想和警察叔叔們看齊，要擔任人民保母、保護民眾。（編輯：梁君棣）1070815

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