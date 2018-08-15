縱火致1死7傷 男殺人罪判刑18年

（中央社記者蕭博文台北15日電）張姓男子不滿李姓房客製造噪音，又被房東要求儘速搬離，因此於李男房門外潑灑汽油縱火，造成1死7傷。北院認為張男放火遷怒無辜，嚴重影響社會秩序，今天依殺人罪判刑18年。



台北地方法院判決書指出，張姓男子案發時在台北市政府環保局清潔隊工作，承租台北市龍江路一處2樓分租公寓。



民國107年3月1日凌晨，張男不滿李姓房客製造噪音，與李男發生衝突，李男請黃姓房東處理，房東當場要求張男儘速搬離，導致張男不滿，萌生報復之意。



張男隨後外出購買汽油、打火機，返回租屋處將汽油潑灑在李男房門外，並將著火的衛生紙投向潑灑汽油處引發大火，頓時火勢蔓延，濃煙四處流竄。



李男發現著火後大聲呼救警告其他房客，逃生後倖免於難，但因吸入濃煙而受有吸入性嗆傷；謝姓女房客全身遭到近百分百大面積燒傷，當場葬身火海，譚姓房客也因逃生摔傷。濃煙向上竄升也導致同棟建築6樓、7樓共5人受傷，全案共造成1人死亡、7人受傷。



張姓男子受審時坦承不諱，但辯稱因失眠影響行為時的精神狀態。



北院承審合議庭認為，張姓男子犯行明確，明知現場有多人居住，且為凌晨眾人熟睡之際，放火有不確定的殺人或傷害故意且造成死亡結果，應以殺人罪論處。



合議庭審酌，張男與多數被害人素不相識也無嫌隙，卻基於報復李男心態，以極端危險的放火逞一時之快，遷怒無辜，嚴重危害社會秩序與公共安全，造成謝姓女房客身亡及導致李男難抹滅生命遭威脅的心理恐懼。



合議庭考量，張男表示後悔並向被害人道歉，可見尚存有人性悲憫，卻隻字未提民事賠償，又推稱全案肇因於李男與他發生爭執，足見未切實反省自我，判處有期徒刑18年，仍可上訴。（編輯：翁翠萍）1070815