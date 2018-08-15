男騎士謊稱缺錢加油 隨機詐騙遭警逮捕

台北市一名男子近日常在信義區隨機攔阻汽車駕駛，並謊稱機車沒油卻又忘帶錢包，請求駕駛人協助，警方接獲民眾報案後積極追查，15日將他逮捕，全案詢後移送台北地檢署偵辦。（台北市信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年8月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）北市一名54歲洪姓男子近日常在信義區隨機攔阻汽車駕駛，並以借錢加油藉口行騙，警方接獲民眾報案後積極追查，今天執行交通疏導勤務將他查獲，詢後移送台北地檢署偵辦。



台北市警察局信義分局三張犁派出所今天發布新聞稿表示，8月初接獲民眾報案，指信義區基隆路及信義路口有名身分不詳男騎士，利用上下班尖峰時段駕駛人停等紅燈之際，在車道流竄並隨機敲打民眾車窗，再宣稱他的機車沒油卻又忘帶錢包，請求駕駛人協助。



警方深入調查發現，這名男騎士以借錢加油之名行詐騙之實，部分被害人掏錢給他後，隨即離去，為落實防制這類不法行為，接獲民眾通報後便全面通報各所、隊員警執勤時加強注意。



直到員警今天上午7時45分許在執行交通疏導勤務之際，發現男騎士又重施故計，立即上前攔阻，經初步勘查這名54歲洪姓男子所騎乘機車油量充足，只有儀表板故障。



洪男矢口否認不法犯行，辯稱自己只是在問路，但經被害民眾指證歷歷，全案詢後移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1070815