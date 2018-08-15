/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 義大利台北醫院土耳其台股

官方出手打壓 福建南安85度C遭監管人員上門檢查食安

>rss

台灣施用毒品約6萬人 安非他命人數竄升

發稿時間：2018/08/15 21:01

最新更新：2018/08/15 21:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北15日電）台灣高等檢察署今天表示，近4年台灣每年施用毒品人數約6萬人，並無顯著增加，值得注意的是施用安非他命毒品的人數竄升中，施用K他命毒品人數則在下降。

高檢署今天舉辦媒體茶敘，檢察官王捷拓針對台灣毒情提出報告，表示近4年施用毒品人數，每年都約6萬人，是否代表台灣的毒品人數天花板就是6萬人，值得持續觀察。

王捷拓說，目前台灣最大的毒品問題是施用安非他命人數的竄升，K他命人數則下降。

他表示，執法機關針對安非他命的控制度有待加強，必須從降低施用人數與掃蕩製毒工廠雙管齊下，大麻、咖啡包的黑數也值得有關單位關注。

王捷拓指出，研究顯示若販毒者未遭羈押，一年內再犯率達39%，2年內再犯率達46%，因此快速有效隔離、聲押販毒者是掃毒方向之一，今年的安居專案已逮捕千名藥頭，收押率達60%，比以往高出很多。

此外，王捷拓說，台灣一級毒品主要來自東南亞，二、三、四級毒品則有7成來自中國大陸及香港。

針對新興藥物氾濫，王捷拓表示，聯合國毒品與犯罪辦公室定義「新型精神活性物質」（New Psychoactive Substances，NPS）種類，即俗稱的液態混合新興毒品達800多種，外觀型態多為粉末或晶體，摻混入咖啡包等沖泡式飲品中施用，毒性更強，法務部已與衛生福利部合作，推動修法加強管制（編輯：方沛清）1070815

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0805-0811）

一週重要新聞影像回顧（0805-0811）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP