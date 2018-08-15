台灣施用毒品約6萬人 安非他命人數竄升

（中央社記者蕭博文台北15日電）台灣高等檢察署今天表示，近4年台灣每年施用毒品人數約6萬人，並無顯著增加，值得注意的是施用安非他命毒品的人數竄升中，施用K他命毒品人數則在下降。



高檢署今天舉辦媒體茶敘，檢察官王捷拓針對台灣毒情提出報告，表示近4年施用毒品人數，每年都約6萬人，是否代表台灣的毒品人數天花板就是6萬人，值得持續觀察。



王捷拓說，目前台灣最大的毒品問題是施用安非他命人數的竄升，K他命人數則下降。



他表示，執法機關針對安非他命的控制度有待加強，必須從降低施用人數與掃蕩製毒工廠雙管齊下，大麻、咖啡包的黑數也值得有關單位關注。



王捷拓指出，研究顯示若販毒者未遭羈押，一年內再犯率達39%，2年內再犯率達46%，因此快速有效隔離、聲押販毒者是掃毒方向之一，今年的安居專案已逮捕千名藥頭，收押率達60%，比以往高出很多。



此外，王捷拓說，台灣一級毒品主要來自東南亞，二、三、四級毒品則有7成來自中國大陸及香港。



針對新興藥物氾濫，王捷拓表示，聯合國毒品與犯罪辦公室定義「新型精神活性物質」（New Psychoactive Substances，NPS）種類，即俗稱的液態混合新興毒品達800多種，外觀型態多為粉末或晶體，摻混入咖啡包等沖泡式飲品中施用，毒性更強，法務部已與衛生福利部合作，推動修法加強管制（編輯：方沛清）1070815