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2歲童貪玩迷途 勇警變身奶爸幫找家

發稿時間：2018/08/16 10:48

最新更新：2018/08/16 11:22

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苗栗縣苑裡鎮一名2歲男童，疑似貪玩獨自走出家門後迷途，在路旁哭泣，通霄分局警員獲報，立即趕往處理，協助男童安全回家。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年8月16日苗栗縣苑裡鎮一名2歲男童，疑似貪玩獨自走出家門後迷途，在路旁哭泣，通霄分局警員獲報，立即趕往處理，協助男童安全回家。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年8月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣通霄警分局今天指出，家住苑裡鎮的2歲男童，疑似貪玩獨自走出家門，因而迷路在路口徘徊哭泣，警員何肜駿接獲通報，立即趕往安撫，拿出哄小孩的本事，順利協助男童安全回家。

苑裡分駐所警員何肜駿指出，日前在所內備勤時，接獲民眾通報，苑裡鎮中正路與世界路口有小朋友在路旁哭鬧，隨即趕往查看，發現是2歲男童淚流滿面，沒有家長在身邊，疑似走失。

何肜駿家中剛好也有小朋友，於是拿出平常帶小孩的技巧，安撫男童，先紓緩他的情緒，再把人帶回分駐所內，請來附近里長幫忙指認，才得知男童為中正里蔡姓住戶的小孩，被發現的地點，距離住家約800公尺。

男童父親得知小孩走失，急忙前往分駐所將男童帶回，並向警方表示，因為上班的關係，平常男童都是由阿公照顧，一時沒有注意，男童獨自跑出去，所幸有員警幫忙暫時安置，十分感謝。

警方呼籲，坊間隨機擄童事件時有所聞，希望家中有幼童的家長們，盡量不要讓孩子離開視線，以防意外事故發生。（編輯：李錫璋）1070816

苗栗縣通霄警分局16日指出，家住苑裡鎮的2歲男童，疑似貪玩獨自走出家門，迷路在路口哭泣，警員何肜駿接獲通報，趕往安撫，拿出哄小孩的本事，順利協助男童安全回家。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年8月16日苗栗縣通霄警分局16日指出，家住苑裡鎮的2歲男童，疑似貪玩獨自走出家門，迷路在路口哭泣，警員何肜駿接獲通報，趕往安撫，拿出哄小孩的本事，順利協助男童安全回家。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年8月16日
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