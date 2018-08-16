賣仿冒玩偶給夾娃娃店 業者進口假貨送辦

陳姓男子涉嫌從中國大陸進口仿冒迪士尼玩偶，再販賣給夾娃娃機業者，警方接獲線報追查，15日到陳男位於台中市清水區的倉庫搜索，共查扣上萬件仿冒商品，訊後將他依法送辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 107年8月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）陳姓男子涉嫌從中國進口仿冒迪士尼玩偶，再販賣給夾娃娃機業者，警方接獲線報追查，昨天到陳男位於台中市清水區的倉庫搜索，共查扣上萬件仿冒商品，警方訊問後將他依法送辦。



保安警察第三總隊第一大隊偵查隊長許克強今天受訪表示，警方依據線報，查出坊間夾娃娃機內的迪士尼玩偶等物屬仿冒品，案經循線追查後，發現貨源位於台中市清水區一家玩偶批發倉庫後，15日向台中地檢署聲請搜索票，並會同美商迪士尼公司委任律師、台中市警察局清水分局警力前往搜索。



辦案人員當場查獲大量侵權的迪士尼玩偶、麥克風、冰霸杯等共105種、1萬774個，侵權價值新台幣566萬元，證物琳瑯滿目堆滿倉庫，並將倉庫負責人30歲陳姓男子帶回偵辦。



警方查出，陳男自去年底開始，未經美商迪士尼公司授權，涉嫌以通訊軟體「微信」向位於中國廣東省的供貨商，以每隻玩偶數十元不等價格下訂後，經由空運快遞運抵倉庫，再以每隻成本增加利潤10到20元不等價格，批發給國內不特定娃娃機供應業者。



警方表示，陳姓男子以低廉價格，購進價差十餘倍的仿冒迪士尼公仔，公開陳列販售給下游業者作為夾娃娃機台商品，民眾不知情消費夾娃娃，卻得到是低廉仿冒品，將面臨刑罰及廠商鉅額求償，警方訊問後將陳男依違反商標法罪嫌送辦。（編輯：陳政偉）1070816