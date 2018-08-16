RCA工傷案三審 246人發回更審

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北16日電）最高法院審理台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，今天判決262人獲賠新台幣5億元確定，另將其他246人發回更審；一般認為，發回理由對員工有利。



全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。



一二審均認定RCA等公司應負賠償責任，台灣高等法院二審時，判RCA及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson及美國奇異公司（GE）等4家公司，賠償486名員工及家屬7億1840萬元。



案經上訴，最高法院認為，二審認定符姓員工等人生前委託或授權關懷協會提起訴訟，但委託書、授權書中沒有「選定」用語，而無選定真意，尚屬率斷。



此外，葉姓員工等人已死亡，但高院認為其死亡證明書不實。最高法院認為，二審未詳加調查，直接以查無病歷為由做出不利認定，實屬可議；吳姓員工等人罹患癌症，二審未說明為何不符合化學物質可能引起的疾病，判決理由亦不備。



最高法院也將二審獲判勝訴的C類選定人，即未有外顯疾病或暴露時間過短等226人部分廢棄發回，理由包括二審既然認定C類選定人未因污染罹患疾病，卻未說明身體健康有何損害，即直接判決RCA等公司賠償，理由不備。



此外，二審將部分因罹病的B類選定人降為C類，最高法院認為未說明理由，廢棄發回更審。（編輯：張銘坤）1070816