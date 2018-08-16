開修配廠掩護 警搜出毒藏小貨車冷氣風箱

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化縣警察局刑警大隊偵四隊破獲林男等人組成的販毒集團，警方指出，林男開設汽車修配廠作為掩護，將毒品藏在小貨車冷氣風箱內，但仍被員警搜獲，林男見狀才坦承販毒。



彰化縣警察局刑警大隊偵四隊長卓志昌今天指出，他們從林男開設的汽車修配廠起出海洛因、安非他命等毒品，林男等人訊後被依毒品等罪移送彰化地檢署偵辦。



警方指出，林男在彰化市開設汽車修配廠，平時除修車外，也販賣海洛因、安非他命以及K他命等毒品，日前見時機成熟，兵分多路前往台中市后里區、彰化市、和美鎮等多個地點進行搜索。



警方表示，林男開設的汽車修配廠平時鐵門深鎖，只有藥腳要前往購買毒品時，才會把門打開讓藥腳進入，且汽車修配廠設有監視器，隨時監控廠外的一舉一動，等到林男的房東要進入修配廠找人時，員警才跟著入內展開拘捕。



刑警大隊員警在修配廠內搜索，起先找不到林男所販賣的毒品，後來員警靈機一動，在林男的小貨車冷氣風箱內找到改造手槍2把、毒品海洛因、安非他命以及K他命等證物，林男見狀只好坦承販毒。



林男等人訊後，被依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送彰化地方檢察署偵辦，警方另追查毒品來源，以釐清案情。（編輯：陳政偉）1070816